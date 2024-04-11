В Госдуме предложили лишать гражданства РФ за нарушение присяги

11 апреля 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

В тексте присяги указано, что человек готов понести наказание за нарушение данной присяги Фото: Владимир Андреев © URA.RU Законопроект о прекращении приобретенного гражданства внесли в Госдуму. Депутаты предлагают лишать человека российского паспорта за нарушение присяги. «Лица, приобретающие гражданство РФ по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 12 настоящего Федерального заключения обязаны принести присягу гражданина Российской Федерации», — говорится в тексте проекта. Он поступил в Госдуму . Его авторами стали депутаты Михаил Матвеев, Олег Нилов, Михаил Делягин и Сергей Обухов. Согласно тексту, человек клянется соблюдать Конституцию и законы страны. Также он обязуется быть верным России, соблюдать ее историю и традиции. В конце указано, что человек в случае нарушений со своей стороны готов принять «суровую кару закона, вплоть до прекращения гражданства». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Законопроект о прекращении приобретенного гражданства внесли в Госдуму. Депутаты предлагают лишать человека российского паспорта за нарушение присяги. «Лица, приобретающие гражданство РФ по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 12 настоящего Федерального заключения обязаны принести присягу гражданина Российской Федерации», — говорится в тексте проекта. Он поступил в Госдуму. Его авторами стали депутаты Михаил Матвеев, Олег Нилов, Михаил Делягин и Сергей Обухов. Согласно тексту, человек клянется соблюдать Конституцию и законы страны. Также он обязуется быть верным России, соблюдать ее историю и традиции. В конце указано, что человек в случае нарушений со своей стороны готов принять «суровую кару закона, вплоть до прекращения гражданства».