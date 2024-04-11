В Госдуме предложили лишать гражданства РФ за нарушение присяги

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, депутат, чиновник, госдума, государственная дума, гд
В тексте присяги указано, что человек готов понести наказание за нарушение данной присяги Фото:

Законопроект о прекращении приобретенного гражданства внесли в Госдуму. Депутаты предлагают лишать человека российского паспорта за нарушение присяги.

«Лица, приобретающие гражданство РФ по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 12 настоящего Федерального заключения обязаны принести присягу гражданина Российской Федерации», — говорится в тексте проекта. Он поступил в Госдуму. Его авторами стали депутаты Михаил Матвеев, Олег Нилов, Михаил Делягин и Сергей Обухов.

Согласно тексту, человек клянется соблюдать Конституцию и законы страны. Также он обязуется быть верным России, соблюдать ее историю и традиции. В конце указано, что человек в случае нарушений со своей стороны готов принять «суровую кару закона, вплоть до прекращения гражданства».

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Законопроект о прекращении приобретенного гражданства внесли в Госдуму. Депутаты предлагают лишать человека российского паспорта за нарушение присяги. «Лица, приобретающие гражданство РФ по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 12 настоящего Федерального заключения обязаны принести присягу гражданина Российской Федерации», — говорится в тексте проекта. Он поступил в Госдуму. Его авторами стали депутаты Михаил Матвеев, Олег Нилов, Михаил Делягин и Сергей Обухов. Согласно тексту, человек клянется соблюдать Конституцию и законы страны. Также он обязуется быть верным России, соблюдать ее историю и традиции. В конце указано, что человек в случае нарушений со своей стороны готов принять «суровую кару закона, вплоть до прекращения гражданства».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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