В Госдуме предложили лишать гражданства РФ за нарушение присяги

Законопроект о прекращении приобретенного гражданства внесли в Госдуму. Депутаты предлагают лишать человека российского паспорта за нарушение присяги.
«Лица, приобретающие гражданство РФ по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 12 настоящего Федерального заключения обязаны принести присягу гражданина Российской Федерации», — говорится в тексте проекта. Он поступил в Госдуму. Его авторами стали депутаты Михаил Матвеев, Олег Нилов, Михаил Делягин и Сергей Обухов.
Согласно тексту, человек клянется соблюдать Конституцию и законы страны. Также он обязуется быть верным России, соблюдать ее историю и традиции. В конце указано, что человек в случае нарушений со своей стороны готов принять «суровую кару закона, вплоть до прекращения гражданства».
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Законопроект о прекращении приобретенного гражданства внесли в Госдуму. Депутаты предлагают лишать человека российского паспорта за нарушение присяги. «Лица, приобретающие гражданство РФ по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 12 настоящего Федерального заключения обязаны принести присягу гражданина Российской Федерации», — говорится в тексте проекта. Он поступил в Госдуму. Его авторами стали депутаты Михаил Матвеев, Олег Нилов, Михаил Делягин и Сергей Обухов. Согласно тексту, человек клянется соблюдать Конституцию и законы страны. Также он обязуется быть верным России, соблюдать ее историю и традиции. В конце указано, что человек в случае нарушений со своей стороны готов принять «суровую кару закона, вплоть до прекращения гражданства».