В Кремле оценили шанс заключить мир с Украиной с помощью Турции

Песков: РФ и Украина не будут заключать мир с помощью Турции
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков сообщил, что мирный план Турции был согласован Фото:

Из-за изменения ситуации и геополитической обстановки Украина и Россия не будут заключать мир по плану Стамбула. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«За два года ситуация изменилась и геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022 года и не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидно», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что мирный план Турции был согласован.

Ранее сообщалось, что МИД Швейцарии рассматривает возможность применения мирного плана, созданного в 2022 году при участии Турции, для поиска компромисса на предстоящей конференции по Украине. Ведомство отмечало, РФ согласится вернуться к этому плану, так как имеет преимущество на поле боя.

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Из-за изменения ситуации и геополитической обстановки Украина и Россия не будут заключать мир по плану Стамбула. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «За два года ситуация изменилась и геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022 года и не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидно», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что мирный план Турции был согласован. Ранее сообщалось, что МИД Швейцарии рассматривает возможность применения мирного плана, созданного в 2022 году при участии Турции, для поиска компромисса на предстоящей конференции по Украине. Ведомство отмечало, РФ согласится вернуться к этому плану, так как имеет преимущество на поле боя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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