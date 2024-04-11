В Кремле оценили шанс заключить мир с Украиной с помощью Турции

Песков: РФ и Украина не будут заключать мир с помощью Турции

11 апреля 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что мирный план Турции был согласован Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из-за изменения ситуации и геополитической обстановки Украина и Россия не будут заключать мир по плану Стамбула. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «За два года ситуация изменилась и геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022 года и не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидно», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что мирный план Турции был согласован. Ранее сообщалось, что МИД Швейцарии рассматривает возможность применения мирного плана, созданного в 2022 году при участии Турции, для поиска компромисса на предстоящей конференции по Украине. Ведомство отмечало, РФ согласится вернуться к этому плану, так как имеет преимущество на поле боя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за изменения ситуации и геополитической обстановки Украина и Россия не будут заключать мир по плану Стамбула. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «За два года ситуация изменилась и геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022 года и не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидно», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что мирный план Турции был согласован. Ранее сообщалось, что МИД Швейцарии рассматривает возможность применения мирного плана, созданного в 2022 году при участии Турции, для поиска компромисса на предстоящей конференции по Украине. Ведомство отмечало, РФ согласится вернуться к этому плану, так как имеет преимущество на поле боя.