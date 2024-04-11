В Минобороны заявили об ударе по ТЭК Украины

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Вооруженные силы РФ. stock, пуск, ракета, искандер,  stock
В Минобороны РФ сообщили, что из-за атаки была нарушена работа предприятий Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские силы провели массированные удары по энергетическим объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что действие стало ответом на действия Киева, направленные против российских объектов нефтегазового сектора и энергетики.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар <…> по объектам топливно-энергетического комплекса Украины», — заявило ведомство в telegram-канале. По информации Минобороны РФ, в результате ударов была нарушена работа украинских предприятий оборонного комплекса, сорваны планы по переброске резервов и усложнено топливное снабжение подразделений ВСУ.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена, передает RT. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял об ударе в Киевской области.

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Российские силы провели массированные удары по энергетическим объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что действие стало ответом на действия Киева, направленные против российских объектов нефтегазового сектора и энергетики. «Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар <…> по объектам топливно-энергетического комплекса Украины», — заявило ведомство в telegram-канале. По информации Минобороны РФ, в результате ударов была нарушена работа украинских предприятий оборонного комплекса, сорваны планы по переброске резервов и усложнено топливное снабжение подразделений ВСУ. Ранее украинские СМИ сообщали, что Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена, передает RT. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял об ударе в Киевской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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