В Минобороны заявили об ударе по ТЭК Украины

11 апреля 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что из-за атаки была нарушена работа предприятий Украины Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы провели массированные удары по энергетическим объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что действие стало ответом на действия Киева, направленные против российских объектов нефтегазового сектора и энергетики. «Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар <…> по объектам топливно-энергетического комплекса Украины», — заявило ведомство в telegram-канале. По информации Минобороны РФ, в результате ударов была нарушена работа украинских предприятий оборонного комплекса, сорваны планы по переброске резервов и усложнено топливное снабжение подразделений ВСУ. Ранее украинские СМИ сообщали, что Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена, передает RT. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял об ударе в Киевской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские силы провели массированные удары по энергетическим объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что действие стало ответом на действия Киева, направленные против российских объектов нефтегазового сектора и энергетики. «Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар <…> по объектам топливно-энергетического комплекса Украины», — заявило ведомство в telegram-канале. По информации Минобороны РФ, в результате ударов была нарушена работа украинских предприятий оборонного комплекса, сорваны планы по переброске резервов и усложнено топливное снабжение подразделений ВСУ. Ранее украинские СМИ сообщали, что Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена, передает RT. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял об ударе в Киевской области.