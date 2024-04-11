В Минобороны заявили об ударе по ТЭК Украины

Российские силы провели массированные удары по энергетическим объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что действие стало ответом на действия Киева, направленные против российских объектов нефтегазового сектора и энергетики.
«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар <…> по объектам топливно-энергетического комплекса Украины», — заявило ведомство в telegram-канале. По информации Минобороны РФ, в результате ударов была нарушена работа украинских предприятий оборонного комплекса, сорваны планы по переброске резервов и усложнено топливное снабжение подразделений ВСУ.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена, передает RT. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял об ударе в Киевской области.
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