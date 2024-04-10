10 апреля 2024

Глава тюменского обкома КПРФ ослабляет своего преемника

Глава тюменских коммунистов Казанцева начала борьбу против депутата Левченко
© Служба новостей «URA.RU»
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Очередное заседание тюменской областной думы. Тюмень, казанцева тамара, левченко иван
Тамара Казанцева (справа) опасается усиления своего потенциального преемника Левченко (слева) Фото:

Глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева ослабляет своего конкурента, борясь за власть. Коммунистка перестала брать депутата облдумы Ивана Левченко в соавторы своих законопроектов. Инсайдеры URA.RU полагают, что та боится усиления своего с потенциального преемника.

«Казанцева негласно пытается подавить Левченко. Параллельно она демонстративно усиливает депутата Гальченко: последние три законопроекта она внесла в паре с ним. Казанцева опасается, что набирающий политический вес Левченко раньше времени сместит ее с должности главы обкома партии. Она еще окончательно не решила — уходить с должности в феврале 2025 года или остаться еще на один срок.

Тем временем, Левченко объявил коммунистке закулисную войну, объединившись с депутатом другой фракции Иваном Вершининым. Ранее URA.RU также сообщало о том, как за пост главы КПРФ борются депутаты Иван Левченко и Олег Гальченко.

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Глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева ослабляет своего конкурента, борясь за власть. Коммунистка перестала брать депутата облдумы Ивана Левченко в соавторы своих законопроектов. Инсайдеры URA.RU полагают, что та боится усиления своего с потенциального преемника. «Казанцева негласно пытается подавить Левченко. Параллельно она демонстративно усиливает депутата Гальченко: последние три законопроекта она внесла в паре с ним. Казанцева опасается, что набирающий политический вес Левченко раньше времени сместит ее с должности главы обкома партии. Она еще окончательно не решила — уходить с должности в феврале 2025 года или остаться еще на один срок. Тем временем, Левченко объявил коммунистке закулисную войну, объединившись с депутатом другой фракции Иваном Вершининым. Ранее URA.RU также сообщало о том, как за пост главы КПРФ борются депутаты Иван Левченко и Олег Гальченко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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