Глава тюменского обкома КПРФ ослабляет своего преемника

Глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева ослабляет своего конкурента, борясь за власть. Коммунистка перестала брать депутата облдумы Ивана Левченко в соавторы своих законопроектов. Инсайдеры URA.RU полагают, что та боится усиления своего с потенциального преемника.
«Казанцева негласно пытается подавить Левченко. Параллельно она демонстративно усиливает депутата Гальченко: последние три законопроекта она внесла в паре с ним. Казанцева опасается, что набирающий политический вес Левченко раньше времени сместит ее с должности главы обкома партии. Она еще окончательно не решила — уходить с должности в феврале 2025 года или остаться еще на один срок.
Тем временем, Левченко объявил коммунистке закулисную войну, объединившись с депутатом другой фракции Иваном Вершининым. Ранее URA.RU также сообщало о том, как за пост главы КПРФ борются депутаты Иван Левченко и Олег Гальченко.
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Глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева ослабляет своего конкурента, борясь за власть. Коммунистка перестала брать депутата облдумы Ивана Левченко в соавторы своих законопроектов. Инсайдеры URA.RU полагают, что та боится усиления своего с потенциального преемника. «Казанцева негласно пытается подавить Левченко. Параллельно она демонстративно усиливает депутата Гальченко: последние три законопроекта она внесла в паре с ним. Казанцева опасается, что набирающий политический вес Левченко раньше времени сместит ее с должности главы обкома партии. Она еще окончательно не решила — уходить с должности в феврале 2025 года или остаться еще на один срок. Тем временем, Левченко объявил коммунистке закулисную войну, объединившись с депутатом другой фракции Иваном Вершининым. Ранее URA.RU также сообщало о том, как за пост главы КПРФ борются депутаты Иван Левченко и Олег Гальченко.