Как в Екатеринбурге определят победителей викторины «Опорный край»

Организаторы викторины «Опорный край» выгрузили с сайта на специальную флэшку 2267596 уникальных номеров, которые свердловчане отправили оргкомитету конкурса. Уже завтра, 12 апреля, будут определены победители. Как пройдет процедура выбора счастливчиков — разбиралось URA.RU.
«Выбор номеров участников будет проводиться с помощью уникального цифрового сервиса, разработанного программистами УрФУ. После того как цифровой сервис случайным образом выберет уникальный номер участника, будет выбран ценный подарок, который получит обладатель этого номера», — заявили организаторы в telegram-канале викторины.
Помогать выбирать ценный приз будут юные свердловчане — победители специального конкурса свердловского отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Ребята случайным образом достанут из прозрачных кубов свитки, на которых будет изображен ценный подарок. Полный список уникальных номеров, получивших ценные подарки, будет опубликован
В призовом фонде находятся 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Подробнее о процедуре получения подарка можно узнать в материале URA.RU.
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