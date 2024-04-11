Как в Екатеринбурге определят победителей викторины «Опорный край»

Победителей свердловской викторины выберет цифровой сервис программистов УрФУ
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На свитках будет изображен ценный подарок, листки достанут из прозрачных кубов (архивное фото) Фото:
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Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Организаторы викторины «Опорный край» выгрузили с сайта на специальную флэшку 2267596 уникальных номеров, которые свердловчане отправили оргкомитету конкурса. Уже завтра, 12 апреля, будут определены победители. Как пройдет процедура выбора счастливчиков — разбиралось URA.RU.

«Выбор номеров участников будет проводиться с помощью уникального цифрового сервиса, разработанного программистами УрФУ. После того как цифровой сервис случайным образом выберет уникальный номер участника, будет выбран ценный подарок, который получит обладатель этого номера», — заявили организаторы в telegram-канале викторины.

Помогать выбирать ценный приз будут юные свердловчане — победители специального конкурса свердловского отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Ребята случайным образом достанут из прозрачных кубов свитки, на которых будет изображен ценный подарок. Полный список уникальных номеров, получивших ценные подарки, будет опубликован на сайте викторины после 17.00 часов.

В призовом фонде находятся 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Подробнее о процедуре получения подарка можно узнать в материале URA.RU.

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Организаторы викторины «Опорный край» выгрузили с сайта на специальную флэшку 2267596 уникальных номеров, которые свердловчане отправили оргкомитету конкурса. Уже завтра, 12 апреля, будут определены победители. Как пройдет процедура выбора счастливчиков — разбиралось URA.RU. «Выбор номеров участников будет проводиться с помощью уникального цифрового сервиса, разработанного программистами УрФУ. После того как цифровой сервис случайным образом выберет уникальный номер участника, будет выбран ценный подарок, который получит обладатель этого номера», — заявили организаторы в telegram-канале викторины. Помогать выбирать ценный приз будут юные свердловчане — победители специального конкурса свердловского отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Ребята случайным образом достанут из прозрачных кубов свитки, на которых будет изображен ценный подарок. Полный список уникальных номеров, получивших ценные подарки, будет опубликован на сайте викторины после 17.00 часов. В призовом фонде находятся 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Подробнее о процедуре получения подарка можно узнать в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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