ФСБ: Запад готовит спецназ для проведения диверсий против РФ

11 апреля 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Британские военные с начала СВО подготавливают украинский спецназ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные спецслужбы готовят украинский спецназ к проведению диверсий против кораблей Черноморского флота и инфраструктуры Крыма. Об этом сообщил анонимный сотрудник ФСБ России. «Нами установлена кураторская роль британских спецподразделений SAS, SBS в подавляющим большинстве диверсионно-террористических акций против кораблей Черноморского флота министерства обороны России и инфраструктуры Крымского полуострова», — заявил источник. Сотрудник ФСБ также отметил, что информация об участии представителей западных спецслужб в подготовке украинских военных поступает регулярно, передает РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные спецслужбы готовят украинский спецназ к проведению диверсий против кораблей Черноморского флота и инфраструктуры Крыма. Об этом сообщил анонимный сотрудник ФСБ России. «Нами установлена кураторская роль британских спецподразделений SAS, SBS в подавляющим большинстве диверсионно-террористических акций против кораблей Черноморского флота министерства обороны России и инфраструктуры Крымского полуострова», — заявил источник. Сотрудник ФСБ также отметил, что информация об участии представителей западных спецслужб в подготовке украинских военных поступает регулярно, передает РИА Новости.