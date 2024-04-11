ФСБ: Запад готовит спецназ для проведения диверсий против РФ

Западные спецслужбы готовят украинский спецназ к проведению диверсий против кораблей Черноморского флота и инфраструктуры Крыма. Об этом сообщил анонимный сотрудник ФСБ России.
«Нами установлена кураторская роль британских спецподразделений SAS, SBS в подавляющим большинстве диверсионно-террористических акций против кораблей Черноморского флота министерства обороны России и инфраструктуры Крымского полуострова», — заявил источник. Сотрудник ФСБ также отметил, что информация об участии представителей западных спецслужб в подготовке украинских военных поступает регулярно, передает РИА Новости.
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