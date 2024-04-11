ФСБ: Запад готовит спецназ для проведения диверсий против РФ

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Британские военные с начала СВО подготавливают украинский спецназ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные спецслужбы готовят украинский спецназ к проведению диверсий против кораблей Черноморского флота и инфраструктуры Крыма. Об этом сообщил анонимный сотрудник ФСБ России.

«Нами установлена кураторская роль британских спецподразделений SAS, SBS в подавляющим большинстве диверсионно-террористических акций против кораблей Черноморского флота министерства обороны России и инфраструктуры Крымского полуострова», — заявил источник. Сотрудник ФСБ также отметил, что информация об участии представителей западных спецслужб в подготовке украинских военных поступает регулярно, передает РИА Новости.

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Западные спецслужбы готовят украинский спецназ к проведению диверсий против кораблей Черноморского флота и инфраструктуры Крыма. Об этом сообщил анонимный сотрудник ФСБ России. «Нами установлена кураторская роль британских спецподразделений SAS, SBS в подавляющим большинстве диверсионно-террористических акций против кораблей Черноморского флота министерства обороны России и инфраструктуры Крымского полуострова», — заявил источник. Сотрудник ФСБ также отметил, что информация об участии представителей западных спецслужб в подготовке украинских военных поступает регулярно, передает РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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