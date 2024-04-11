Львова-Белова раскрыла число эвакуированных из Оренбурга. Видео

Львова-Белова: в Оренбурге эвакуировали более 1,2 тысячи человек

11 апреля 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Мария Львова-Белова сообщила, что в 42 ПВР Оренбуржья проживают 1409 человек Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы В Оренбурге произошла масштабная эвакуация более 1,2 тысячи человек, включая свыше 300 детей, из-за напряженной ситуации в регионе. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. «В Оренбурге ситуация напряженная: эвакуированы более 1,2 тысяч человек, в том числе более 300 детей», — сообщила Львова-Белова в своем telegram-канале. Она также отметила, что в 42 пунктах временного размещения (ПВР) Оренбуржья проживают 1409 человек, среди которых 243 ребенка. Для мам с новорожденными детьми открыт специальный ПВР на базе детской городской больницы Новотроицка. Львова-Белова подчеркнула, что детский омбудсмен в регионе Анжелика Линькова активно посещает ПВР, оказывая поддержку и помощь пострадавшим семьям, особенно в вопросах питания детей и медицинского обслуживания. Пострадавшие от паводка могут обратиться за помощью к Линьковой для решения различных вопросов, включая получение необходимых вещей и средств гигиены. Ранее в правительстве Оренбургской области сообщили, что уровень воды в реке Урал достиг небывалых отметок, став самым высоким за всю историю метеонаблюдений в регионе. В Оренбурге установили быстровозводимые дамбы для защиты домов от воды, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Оренбурге произошла масштабная эвакуация более 1,2 тысячи человек, включая свыше 300 детей, из-за напряженной ситуации в регионе. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. «В Оренбурге ситуация напряженная: эвакуированы более 1,2 тысяч человек, в том числе более 300 детей», — сообщила Львова-Белова в своем telegram-канале. Она также отметила, что в 42 пунктах временного размещения (ПВР) Оренбуржья проживают 1409 человек, среди которых 243 ребенка. Для мам с новорожденными детьми открыт специальный ПВР на базе детской городской больницы Новотроицка. Львова-Белова подчеркнула, что детский омбудсмен в регионе Анжелика Линькова активно посещает ПВР, оказывая поддержку и помощь пострадавшим семьям, особенно в вопросах питания детей и медицинского обслуживания. Пострадавшие от паводка могут обратиться за помощью к Линьковой для решения различных вопросов, включая получение необходимых вещей и средств гигиены. Ранее в правительстве Оренбургской области сообщили, что уровень воды в реке Урал достиг небывалых отметок, став самым высоким за всю историю метеонаблюдений в регионе. В Оренбурге установили быстровозводимые дамбы для защиты домов от воды, передает RT.