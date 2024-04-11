Львова-Белова раскрыла число эвакуированных из Оренбурга. Видео

Львова-Белова: в Оренбурге эвакуировали более 1,2 тысячи человек
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Мария Львова-Белова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, на круглом столе, посвященном вопросам защиты прав детей-инвалидов и поддержки их семей, в пресс-центре "Россия Сегодня". 11 марта 2024. Москва, львова-белова мария
Мария Львова-Белова сообщила, что в 42 ПВР Оренбуржья проживают 1409 человек Фото:
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Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

В Оренбурге произошла масштабная эвакуация более 1,2 тысячи человек, включая свыше 300 детей, из-за напряженной ситуации в регионе. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«В Оренбурге ситуация напряженная: эвакуированы более 1,2 тысяч человек, в том числе более 300 детей», — сообщила Львова-Белова в своем telegram-канале. Она также отметила, что в 42 пунктах временного размещения (ПВР) Оренбуржья проживают 1409 человек, среди которых 243 ребенка. Для мам с новорожденными детьми открыт специальный ПВР на базе детской городской больницы Новотроицка.

Львова-Белова подчеркнула, что детский омбудсмен в регионе Анжелика Линькова активно посещает ПВР, оказывая поддержку и помощь пострадавшим семьям, особенно в вопросах питания детей и медицинского обслуживания. Пострадавшие от паводка могут обратиться за помощью к Линьковой для решения различных вопросов, включая получение необходимых вещей и средств гигиены.

Ранее в правительстве Оренбургской области сообщили, что уровень воды в реке Урал достиг небывалых отметок, став самым высоким за всю историю метеонаблюдений в регионе. В Оренбурге установили быстровозводимые дамбы для защиты домов от воды, передает RT.

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В Оренбурге произошла масштабная эвакуация более 1,2 тысячи человек, включая свыше 300 детей, из-за напряженной ситуации в регионе. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. «В Оренбурге ситуация напряженная: эвакуированы более 1,2 тысяч человек, в том числе более 300 детей», — сообщила Львова-Белова в своем telegram-канале. Она также отметила, что в 42 пунктах временного размещения (ПВР) Оренбуржья проживают 1409 человек, среди которых 243 ребенка. Для мам с новорожденными детьми открыт специальный ПВР на базе детской городской больницы Новотроицка. Львова-Белова подчеркнула, что детский омбудсмен в регионе Анжелика Линькова активно посещает ПВР, оказывая поддержку и помощь пострадавшим семьям, особенно в вопросах питания детей и медицинского обслуживания. Пострадавшие от паводка могут обратиться за помощью к Линьковой для решения различных вопросов, включая получение необходимых вещей и средств гигиены. Ранее в правительстве Оренбургской области сообщили, что уровень воды в реке Урал достиг небывалых отметок, став самым высоким за всю историю метеонаблюдений в регионе. В Оренбурге установили быстровозводимые дамбы для защиты домов от воды, передает RT.
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