10 апреля 2024

В школе столицы ЯНАО детям подали суп с личинкой. Фото

В Салехарде ученики школы №4 обнаружили личинку в супе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Постные блюда в столовых. Челябинск, овощной суп, еда
На Ямале в школьных столовых царит антисанитария Фото:

В школе №4 Салехарда (ЯНАО) ученики обнаружили личинку в тарелке с супом. Об антисанитарии в школьной столовой сообщила горожанка в социальной сети «ВКонтакте».

«Школа №4, Салехард. Вот что дети нашли в супе», — написала Аля Алечка в сообществе «Подслушано в Салехарде». На фото запечатлен опарыш в первом блюде.

В окружном управлении Роспотребнадзора сообщили, что горожанка может обратиться к специалистам с письменным обращением по факту обнаружения в супе неизвестной субстанции, для проведения внеплановой проверки школы. Корреспондент URA.RU направил запрос в городской департамент образования. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщило об аллергии у воспитанников детского сада на витаминный напиток в Надыме (ЯНАО). Ямальцы отметили плохую организацию питания в детском саду «Журавленок».

Личинка в супе в школе №4, Салехард
Личинка в супе в школе №4, Салехард

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школе №4 Салехарда (ЯНАО) ученики обнаружили личинку в тарелке с супом. Об антисанитарии в школьной столовой сообщила горожанка в социальной сети «ВКонтакте». «Школа №4, Салехард. Вот что дети нашли в супе», — написала Аля Алечка в сообществе «Подслушано в Салехарде». На фото запечатлен опарыш в первом блюде. В окружном управлении Роспотребнадзора сообщили, что горожанка может обратиться к специалистам с письменным обращением по факту обнаружения в супе неизвестной субстанции, для проведения внеплановой проверки школы. Корреспондент URA.RU направил запрос в городской департамент образования. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщило об аллергии у воспитанников детского сада на витаминный напиток в Надыме (ЯНАО). Ямальцы отметили плохую организацию питания в детском саду «Журавленок».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...