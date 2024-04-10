В школе столицы ЯНАО детям подали суп с личинкой. Фото

В Салехарде ученики школы №4 обнаружили личинку в супе

11 апреля 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

На Ямале в школьных столовых царит антисанитария Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В школе №4 Салехарда (ЯНАО) ученики обнаружили личинку в тарелке с супом. Об антисанитарии в школьной столовой сообщила горожанка в социальной сети «ВКонтакте». «Школа №4, Салехард. Вот что дети нашли в супе», — написала Аля Алечка в сообществе «Подслушано в Салехарде». На фото запечатлен опарыш в первом блюде. В окружном управлении Роспотребнадзора сообщили, что горожанка может обратиться к специалистам с письменным обращением по факту обнаружения в супе неизвестной субстанции, для проведения внеплановой проверки школы. Корреспондент URA.RU направил запрос в городской департамент образования. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщило об аллергии у воспитанников детского сада на витаминный напиток в Надыме (ЯНАО). Ямальцы отметили плохую организацию питания в детском саду «Журавленок». Личинка в супе в школе №4, Салехард сообщество «Подслушано в Салехарде», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школе №4 Салехарда (ЯНАО) ученики обнаружили личинку в тарелке с супом. Об антисанитарии в школьной столовой сообщила горожанка в социальной сети «ВКонтакте». «Школа №4, Салехард. Вот что дети нашли в супе», — написала Аля Алечка в сообществе «Подслушано в Салехарде». На фото запечатлен опарыш в первом блюде. В окружном управлении Роспотребнадзора сообщили, что горожанка может обратиться к специалистам с письменным обращением по факту обнаружения в супе неизвестной субстанции, для проведения внеплановой проверки школы. Корреспондент URA.RU направил запрос в городской департамент образования. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщило об аллергии у воспитанников детского сада на витаминный напиток в Надыме (ЯНАО). Ямальцы отметили плохую организацию питания в детском саду «Журавленок».