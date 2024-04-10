В школе №4 Салехарда (ЯНАО) ученики обнаружили личинку в тарелке с супом. Об антисанитарии в школьной столовой сообщила горожанка в социальной сети «ВКонтакте».
«Школа №4, Салехард. Вот что дети нашли в супе», — написала Аля Алечка в сообществе «Подслушано в Салехарде». На фото запечатлен опарыш в первом блюде.
В окружном управлении Роспотребнадзора сообщили, что горожанка может обратиться к специалистам с письменным обращением по факту обнаружения в супе неизвестной субстанции, для проведения внеплановой проверки школы. Корреспондент URA.RU направил запрос в городской департамент образования. На момент публикации новости ответ не был получен.
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В школе №4 Салехарда (ЯНАО) ученики обнаружили личинку в тарелке с супом. Об антисанитарии в школьной столовой сообщила горожанка в социальной сети «ВКонтакте». «Школа №4, Салехард. Вот что дети нашли в супе», — написала Аля Алечка в сообществе «Подслушано в Салехарде». На фото запечатлен опарыш в первом блюде. В окружном управлении Роспотребнадзора сообщили, что горожанка может обратиться к специалистам с письменным обращением по факту обнаружения в супе неизвестной субстанции, для проведения внеплановой проверки школы. Корреспондент URA.RU направил запрос в городской департамент образования. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщило об аллергии у воспитанников детского сада на витаминный напиток в Надыме (ЯНАО). Ямальцы отметили плохую организацию питания в детском саду «Журавленок».