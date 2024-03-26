В ЯНАО воспитанники детсада мучаются от аллергии на витаминный напиток

В Надыме в детском саду детям подают напиток, вызывающий аллергию

27 марта 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Родители детсадовцев пожаловались на организацию питания в дошкольном учреждении Надыма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В детском саду Надыма (ЯНАО) юным ямальцам подают витаминизированный напиток, вызывающий аллергию. О плохом питании в дошкольном учреждении родители воспитанников сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Речь пойдет о детском садике „Журавленок“. Мало того, что второй год детей пичкают какими-то непонятными запеканками и отвратительными блюдами, еще и аллергия от чаев с якобы витаминами. Я устала давать детям на постоянной основе антигистаминные. Причем это не только у моих детей такое», — написала анонимная горожанка в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Некоторые жители города поддержали автора поста, подтвердив проблему с организацией питания в дошкольном учреждении. «Тоже непонятен напиток витаминный „Витошка“. У детей аллергия на него», — отметила Катерина Ракитина. «Мы тоже ходили в этот сад. Питание и тогда было отвратительное. Все время капуста, запеканки горелые, котлета как слизь, если дали пюре, то размазано по тарелке», — поделилась Оксана Петрова. Однако, были и те, кто не согласен с претензиями. «Мы тоже ходим в этот детсад, никаких проблем. Еда вкусная», — рассказала Оксана Шереметова. «Мой ребенок посещал „Журавленок“, кушал в саду хорошо», — написала Татьяна Гладких Представители детского сада сообщили, что меню разработано на основе санитарных требований. «Оно сбалансировано по ежедневным потребностям детей, блюда распределены по отдельным приемам пищи. Для дополнительного обогащения рациона ребят витаминами используются витаминизированный напиток „Витошка“ для детского питания. Если у ребенка аллергия на какие-либо продукты питания, то необходимо принести справку от аллерголога, тогда питание ребенка будет скорректировано на основе рекомендаций врача», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о насекомых в тарелке с едой в школе Салехарда (ЯНАО). Ученики обнаружили комаров и мошек в супе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В детском саду Надыма (ЯНАО) юным ямальцам подают витаминизированный напиток, вызывающий аллергию. О плохом питании в дошкольном учреждении родители воспитанников сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Речь пойдет о детском садике „Журавленок“. Мало того, что второй год детей пичкают какими-то непонятными запеканками и отвратительными блюдами, еще и аллергия от чаев с якобы витаминами. Я устала давать детям на постоянной основе антигистаминные. Причем это не только у моих детей такое», — написала анонимная горожанка в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Некоторые жители города поддержали автора поста, подтвердив проблему с организацией питания в дошкольном учреждении. «Тоже непонятен напиток витаминный „Витошка“. У детей аллергия на него», — отметила Катерина Ракитина. «Мы тоже ходили в этот сад. Питание и тогда было отвратительное. Все время капуста, запеканки горелые, котлета как слизь, если дали пюре, то размазано по тарелке», — поделилась Оксана Петрова. Однако, были и те, кто не согласен с претензиями. «Мы тоже ходим в этот детсад, никаких проблем. Еда вкусная», — рассказала Оксана Шереметова. «Мой ребенок посещал „Журавленок“, кушал в саду хорошо», — написала Татьяна Гладких Представители детского сада сообщили, что меню разработано на основе санитарных требований. «Оно сбалансировано по ежедневным потребностям детей, блюда распределены по отдельным приемам пищи. Для дополнительного обогащения рациона ребят витаминами используются витаминизированный напиток „Витошка“ для детского питания. Если у ребенка аллергия на какие-либо продукты питания, то необходимо принести справку от аллерголога, тогда питание ребенка будет скорректировано на основе рекомендаций врача», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о насекомых в тарелке с едой в школе Салехарда (ЯНАО). Ученики обнаружили комаров и мошек в супе.