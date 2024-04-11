В Челябинске решили возродить астрокомплекс Дворца пионеров на Алом поле. Металлический шар снова станет обсерваторией и будет открываться, как это и было задумано архитекторами почти 50 лет назад, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Восстановим и модернизируем все механизмы купола. Также планируем приобрести новое оборудование, организовать образовательное пространство и аудиторию для обучения школьников», — сообщили в ведомстве.
В ведомстве отметили, в астрокомплексе будут проводиться лекции. Челябинцы смогут присоединиться к работе и поучаствовать в астрономических наблюдениях. Реставрации астрокомплекса начнется уже в июне 2024 года.
По сути астрокомплекс является центром просвещения астрономических знаний. На его базе проводится множество разнообразных, познавательных мероприятий по астрономии.
Металлический шар станет обсерваторией и будет открываться, как это было задумано полвека назад
Фото: пресс-служба мэрии Челябинска
В Челябинске решили возродить астрокомплекс Дворца пионеров на Алом поле
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В Челябинске решили возродить астрокомплекс Дворца пионеров на Алом поле. Металлический шар снова станет обсерваторией и будет открываться, как это и было задумано архитекторами почти 50 лет назад, сообщили в пресс-службе мэрии. «Восстановим и модернизируем все механизмы купола. Также планируем приобрести новое оборудование, организовать образовательное пространство и аудиторию для обучения школьников», — сообщили в ведомстве. В ведомстве отметили, в астрокомплексе будут проводиться лекции. Челябинцы смогут присоединиться к работе и поучаствовать в астрономических наблюдениях. Реставрации астрокомплекса начнется уже в июне 2024 года. По сути астрокомплекс является центром просвещения астрономических знаний. На его базе проводится множество разнообразных, познавательных мероприятий по астрономии.