В Челябинске летом восстановят астрокомплекс Дворца пионеров на Алом поле. Фото

Астрокомплекс на Дворце пионеров на Алом поле будет восстановлен спустя полвека
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Металлический шар снова станет обсерваторией и будет открываться, как это и было задумано архитекторами почти 50 лет назад Фото:

В Челябинске решили возродить астрокомплекс Дворца пионеров на Алом поле. Металлический шар снова станет обсерваторией и будет открываться, как это и было задумано архитекторами почти 50 лет назад, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Восстановим и модернизируем все механизмы купола. Также планируем приобрести новое оборудование, организовать образовательное пространство и аудиторию для обучения школьников», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, в астрокомплексе будут проводиться лекции. Челябинцы смогут присоединиться к работе и поучаствовать в астрономических наблюдениях. Реставрации астрокомплекса начнется уже в июне 2024 года.

По сути астрокомплекс является центром просвещения астрономических знаний. На его базе проводится множество разнообразных, познавательных мероприятий по астрономии.

Металлический шар станет обсерваторией и будет открываться, как это было задумано полвека назад
Металлический шар станет обсерваторией и будет открываться, как это было задумано полвека назад
Фото:
В Челябинске решили возродить астрокомплекс Дворца пионеров на Алом поле
В Челябинске решили возродить астрокомплекс Дворца пионеров на Алом поле
Фото:

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В Челябинске решили возродить астрокомплекс Дворца пионеров на Алом поле. Металлический шар снова станет обсерваторией и будет открываться, как это и было задумано архитекторами почти 50 лет назад, сообщили в пресс-службе мэрии. «Восстановим и модернизируем все механизмы купола. Также планируем приобрести новое оборудование, организовать образовательное пространство и аудиторию для обучения школьников», — сообщили в ведомстве. В ведомстве отметили, в астрокомплексе будут проводиться лекции. Челябинцы смогут присоединиться к работе и поучаствовать в астрономических наблюдениях. Реставрации астрокомплекса начнется уже в июне 2024 года. По сути астрокомплекс является центром просвещения астрономических знаний. На его базе проводится множество разнообразных, познавательных мероприятий по астрономии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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