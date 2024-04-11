Где будут транслировать подведение итогов свердловской викторины

Итоги свердловской викторины покажут на ОТВ и сайте «Опорного края»

11 апреля 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

Трансляция будет идти на ТВ и в Интернете Фото: Владимир Андреев © URA.RU Искать свой выигрышный номер во время подведения итогов «Опорного края» можно будет в прямом эфире. Он пройдет на двух площадках, сообщили в соцсетях организаторы викторины, посвященной 90-летию Свердловской области. Трансляция начнется в 12:00 12 апреля, ее можно посмотреть в эфире «Областного телевидения». Также номера победителей будут показывать в режиме онлайн на сайте «Опорного края». Когда будут подведены итоги, в этот же день с 17:00 можно записываться на выдачу призов. Для этого необходимо позвонить по единому телефону викторины: 8 908 908 77 48. Подробнее о процедуре получения подарка — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Искать свой выигрышный номер во время подведения итогов «Опорного края» можно будет в прямом эфире. Он пройдет на двух площадках, сообщили в соцсетях организаторы викторины, посвященной 90-летию Свердловской области. Трансляция начнется в 12:00 12 апреля, ее можно посмотреть в эфире «Областного телевидения». Также номера победителей будут показывать в режиме онлайн на сайте «Опорного края». Когда будут подведены итоги, в этот же день с 17:00 можно записываться на выдачу призов. Для этого необходимо позвонить по единому телефону викторины: 8 908 908 77 48. Подробнее о процедуре получения подарка — в материале URA.RU.