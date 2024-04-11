Правительство разрешило тратить маткапитал на ремонт домов

Мишустин: правительство разрешило тратить маткапитал на реконструкцию таунхаусов

11 апреля 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Мишустин на заседании правительства рассказал, как семьи с детьми при помощи маткапитала смогут улучшить свои жилищные условия Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России разрешили тратить средства материнского капитала на приобретение домов блокированной застройки — таунхаусов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 11 апреля. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». «Правительство предоставляет дополнительную возможность гражданам использовать материнский капитал, чтобы улучшить свои условия проживания, соответствующее постановление подписано. Теперь можно будет направить такие средства на реконструкцию домов так называемой блокированной застройки, или, как чаще его называют таунхаус», — объявил Мишустин в ходе заседания правительства. Согласно подписанному накануне постановлению, средства маткапитала можно направить, в том числе, на компенсацию затрат, если реконструкция была произведена ранее. Ремонт в своем жилье семьи с детьми могут произвести самостоятельно или силами строительной организации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России разрешили тратить средства материнского капитала на приобретение домов блокированной застройки — таунхаусов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 11 апреля. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». «Правительство предоставляет дополнительную возможность гражданам использовать материнский капитал, чтобы улучшить свои условия проживания, соответствующее постановление подписано. Теперь можно будет направить такие средства на реконструкцию домов так называемой блокированной застройки, или, как чаще его называют таунхаус», — объявил Мишустин в ходе заседания правительства. Согласно подписанному накануне постановлению, средства маткапитала можно направить, в том числе, на компенсацию затрат, если реконструкция была произведена ранее. Ремонт в своем жилье семьи с детьми могут произвести самостоятельно или силами строительной организации.