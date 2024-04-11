Воспитанники челябинских детдомов разыграли кубок заксобрания по хоккею. Фото

11 апреля 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Турнир проводится среди воспитанников детдомов в восьмой раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Воспитанники челябинских детских домов разыграли кубок законодательного собрания региона по хоккею в валенках. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе ЗСО. «Я хочу пожелать каждому из вас удачи. Но помните, что удача приходит к тем, кто не боится сложностей. Поэтому боритесь до конца, не сдавайтесь ни при каких обстоятельствах и никогда не опускайте руки. Помните, что главные герои сегодня — это вы, ребята! Получайте удовольствие от хоккея, веселитесь на полную катушку на игровых площадках, знакомьтесь, находите новых друзей! Это ваш день, это ваш спортивный праздник! Помните, мы верим в вас! Мы верим в каждого!» — обратился к участникам турнира спикер заксобрания Олег Гербер. Турнир в этом году состоялся в восьмой раз. В нем приняли участие 380 воспитанников 34 детских домов. В стартовом матче победители прошлогоднего турнира, команда «Олимп» из Каслей встретилась с игроками хоккейного клуба «Трактор». Победу по буллитам одержали трактористы. Каслинский «Олимп» взял победу на турнире и в этом году. Второе место у команды «Максимум» из Нязепетровска, третье место — у команды «Stars» из Кизильского района. Памятные призы получили не только победители, но и все участники турнира. Со словами приветствия к участникам турнира обратились спикер заксобрания Олег Гербер и общественный деятель Ирина Текслер Фото: Пресс-служба ЗСО Хоккеисты «Трактора» сыграли в стартовом матче с победителями прошлогоднего турнира Фото: Пресс-служба ЗСО Болельщики переживали за своих, открыв рот Фото: Пресс-служба ЗСО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воспитанники челябинских детских домов разыграли кубок законодательного собрания региона по хоккею в валенках. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе ЗСО. «Я хочу пожелать каждому из вас удачи. Но помните, что удача приходит к тем, кто не боится сложностей. Поэтому боритесь до конца, не сдавайтесь ни при каких обстоятельствах и никогда не опускайте руки. Помните, что главные герои сегодня — это вы, ребята! Получайте удовольствие от хоккея, веселитесь на полную катушку на игровых площадках, знакомьтесь, находите новых друзей! Это ваш день, это ваш спортивный праздник! Помните, мы верим в вас! Мы верим в каждого!» — обратился к участникам турнира спикер заксобрания Олег Гербер. Турнир в этом году состоялся в восьмой раз. В нем приняли участие 380 воспитанников 34 детских домов. В стартовом матче победители прошлогоднего турнира, команда «Олимп» из Каслей встретилась с игроками хоккейного клуба «Трактор». Победу по буллитам одержали трактористы. Каслинский «Олимп» взял победу на турнире и в этом году. Второе место у команды «Максимум» из Нязепетровска, третье место — у команды «Stars» из Кизильского района. Памятные призы получили не только победители, но и все участники турнира.