В Екатеринбурге обнаружили труп 12-летнего школьника. Фото

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Последствия пожара на улице Омская, 91. Екатеринбург, ск рф, следственный комитет россии
На месте происшествия работают силовики Фото:

В Екатеринбурге днем 11 апреля на улице Новгородцевой нашли тело 12-летнего школьника. На месте работают силовики, рассказал очевидец.

«В этот день он вернулся из школы, куда вызвали маму. Смерть наступила около двух часов дня», — передает E1.ru слова очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Там сообщили, что в настоящее время следователи и полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и не стали раскрывать подробности произошедшего.

Фото:

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В Екатеринбурге днем 11 апреля на улице Новгородцевой нашли тело 12-летнего школьника. На месте работают силовики, рассказал очевидец. «В этот день он вернулся из школы, куда вызвали маму. Смерть наступила около двух часов дня», — передает E1.ru слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Там сообщили, что в настоящее время следователи и полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и не стали раскрывать подробности произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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