На месте происшествия работают силовики
В Екатеринбурге днем 11 апреля на улице Новгородцевой нашли тело 12-летнего школьника. На месте работают силовики, рассказал очевидец.
«В этот день он вернулся из школы, куда вызвали маму. Смерть наступила около двух часов дня», — передает E1.ru слова очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Там сообщили, что в настоящее время следователи и полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и не стали раскрывать подробности произошедшего.
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