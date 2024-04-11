В ТюмГУ вспыхнул конфликт между ректором и подчиненными после выборов

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Городская дума. Тюмень, романчук иван
Иван Романчук (на фото) наказал подчиненных, подставивших его перед Александром Моором Фото:

Ректор ТюмГУ Иван Романчук провоцирует увольнение руководящего звена университета. По данным информированных источников URA.RU, он лишил премий почти всех управленцев по итогам выборов президента.

«Дело в том, что перед выборами к Романчуку лично обратился губернатор Александр Моор, попросив хорошую явку. Университет не справился: только в головном офисе выборы проигнорировали порядка 400 человек. Часть оставшихся без премий руководителей отделов готовит заявления об увольнении», — делятся собеседники агентства.

По данным других близких к университету источников, к увольняющимся специалистам были претензии и до выборов. По словам инсайдеров, они плохо проявили себя при работе в команде университета.

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Ректор ТюмГУ Иван Романчук провоцирует увольнение руководящего звена университета. По данным информированных источников URA.RU, он лишил премий почти всех управленцев по итогам выборов президента. «Дело в том, что перед выборами к Романчуку лично обратился губернатор Александр Моор, попросив хорошую явку. Университет не справился: только в головном офисе выборы проигнорировали порядка 400 человек. Часть оставшихся без премий руководителей отделов готовит заявления об увольнении», — делятся собеседники агентства. По данным других близких к университету источников, к увольняющимся специалистам были претензии и до выборов. По словам инсайдеров, они плохо проявили себя при работе в команде университета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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