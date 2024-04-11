В ТюмГУ вспыхнул конфликт между ректором и подчиненными после выборов

Ректор ТюмГУ Иван Романчук провоцирует увольнение руководящего звена университета. По данным информированных источников URA.RU, он лишил премий почти всех управленцев по итогам выборов президента.
«Дело в том, что перед выборами к Романчуку лично обратился губернатор Александр Моор, попросив хорошую явку. Университет не справился: только в головном офисе выборы проигнорировали порядка 400 человек. Часть оставшихся без премий руководителей отделов готовит заявления об увольнении», — делятся собеседники агентства.
По данным других близких к университету источников, к увольняющимся специалистам были претензии и до выборов. По словам инсайдеров, они плохо проявили себя при работе в команде университета.
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Ректор ТюмГУ Иван Романчук провоцирует увольнение руководящего звена университета. По данным информированных источников URA.RU, он лишил премий почти всех управленцев по итогам выборов президента. «Дело в том, что перед выборами к Романчуку лично обратился губернатор Александр Моор, попросив хорошую явку. Университет не справился: только в головном офисе выборы проигнорировали порядка 400 человек. Часть оставшихся без премий руководителей отделов готовит заявления об увольнении», — делятся собеседники агентства. По данным других близких к университету источников, к увольняющимся специалистам были претензии и до выборов. По словам инсайдеров, они плохо проявили себя при работе в команде университета.