Адвокат раскрыл, как супруги будут делить приз «Опорного края» в случае развода

Победитель викторины «Опорный край» сохранит за собой право на приз без необходимости его делить с супругом или супругой. Об этом сообщил екатеринбургский адвокат Павел Бабиков в беседе с корреспондентом URA.RU.
«Так как лотерейный билет они не покупали, то выигрыш будет принадлежать тому супругу, который победит в лотерее. Разделу этот выигрыш не подлежит», — подчеркнул Павел Бабиков.
Итоги викторины «Опорный край», приуроченной к 90-летию Свердловской области, будут подведены 12 апреля. Участниками мероприятия стали более 2 миллионов человек, которые смогут выиграть ценные призы, включая квартиры, автомобили и мотоциклы «Урал». Вопросы участников о правилах викторины и детали регламента — в отдельном сюжете URA.RU.
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