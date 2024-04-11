Адвокат раскрыл, как супруги будут делить приз «Опорного края» в случае развода

Адвокат Бабиков: приз «Опорного края» достанется тому супругу, который победит
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ювелиры Екатеринбурга. Кузьма Кузьмичев, ювелирные изделия, украшения, обручальные кольца
Приз достанется победителю викторины Фото:
новость из сюжета
Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Победитель викторины «Опорный край» сохранит за собой право на приз без необходимости его делить с супругом или супругой. Об этом сообщил екатеринбургский адвокат Павел Бабиков в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Так как лотерейный билет они не покупали, то выигрыш будет принадлежать тому супругу, который победит в лотерее. Разделу этот выигрыш не подлежит», — подчеркнул Павел Бабиков.

Итоги викторины «Опорный край», приуроченной к 90-летию Свердловской области, будут подведены 12 апреля. Участниками мероприятия стали более 2 миллионов человек, которые смогут выиграть ценные призы, включая квартиры, автомобили и мотоциклы «Урал». Вопросы участников о правилах викторины и детали регламента — в отдельном сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Победитель викторины «Опорный край» сохранит за собой право на приз без необходимости его делить с супругом или супругой. Об этом сообщил екатеринбургский адвокат Павел Бабиков в беседе с корреспондентом URA.RU. «Так как лотерейный билет они не покупали, то выигрыш будет принадлежать тому супругу, который победит в лотерее. Разделу этот выигрыш не подлежит», — подчеркнул Павел Бабиков. Итоги викторины «Опорный край», приуроченной к 90-летию Свердловской области, будут подведены 12 апреля. Участниками мероприятия стали более 2 миллионов человек, которые смогут выиграть ценные призы, включая квартиры, автомобили и мотоциклы «Урал». Вопросы участников о правилах викторины и детали регламента — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...