Адвокат раскрыл, как супруги будут делить приз «Опорного края» в случае развода

Адвокат Бабиков: приз «Опорного края» достанется тому супругу, который победит

11 апреля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Приз достанется победителю викторины Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области Победитель викторины «Опорный край» сохранит за собой право на приз без необходимости его делить с супругом или супругой. Об этом сообщил екатеринбургский адвокат Павел Бабиков в беседе с корреспондентом URA.RU. «Так как лотерейный билет они не покупали, то выигрыш будет принадлежать тому супругу, который победит в лотерее. Разделу этот выигрыш не подлежит», — подчеркнул Павел Бабиков. Итоги викторины «Опорный край», приуроченной к 90-летию Свердловской области, будут подведены 12 апреля. Участниками мероприятия стали более 2 миллионов человек, которые смогут выиграть ценные призы, включая квартиры, автомобили и мотоциклы «Урал». Вопросы участников о правилах викторины и детали регламента — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Победитель викторины «Опорный край» сохранит за собой право на приз без необходимости его делить с супругом или супругой. Об этом сообщил екатеринбургский адвокат Павел Бабиков в беседе с корреспондентом URA.RU. «Так как лотерейный билет они не покупали, то выигрыш будет принадлежать тому супругу, который победит в лотерее. Разделу этот выигрыш не подлежит», — подчеркнул Павел Бабиков. Итоги викторины «Опорный край», приуроченной к 90-летию Свердловской области, будут подведены 12 апреля. Участниками мероприятия стали более 2 миллионов человек, которые смогут выиграть ценные призы, включая квартиры, автомобили и мотоциклы «Урал». Вопросы участников о правилах викторины и детали регламента — в отдельном сюжете URA.RU.