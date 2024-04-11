Силовики отрабатывают версию суицида
В Екатеринбурге к дому на Новгородцевой, где нашли тело 12-летнего мальчика, приехал начальник городского УМВД подполковник Максим Метелица. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
По данным источника агентства, основная версия силовиков — суицид. На месте ЧП работают следователи.
Тело ребенка нашли днем 11 апреля. В этот день его маму вызывали в школу.
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