Шеф полиции Екатеринбурга приехал к дому, где нашли труп школьника. Фото

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Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
Силовики отрабатывают версию суицида Фото:

В Екатеринбурге к дому на Новгородцевой, где нашли тело 12-летнего мальчика, приехал начальник городского УМВД подполковник Максим Метелица. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

По данным источника агентства, основная версия силовиков — суицид. На месте ЧП работают следователи.

Тело ребенка нашли днем 11 апреля. В этот день его маму вызывали в школу.

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В Екатеринбурге к дому на Новгородцевой, где нашли тело 12-летнего мальчика, приехал начальник городского УМВД подполковник Максим Метелица. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. По данным источника агентства, основная версия силовиков — суицид. На месте ЧП работают следователи. Тело ребенка нашли днем 11 апреля. В этот день его маму вызывали в школу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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