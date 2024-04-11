Пермский ученый рассказал, что случится в космосе с человеком без скафандра

Ученый ПНИПУ Бурмистров: человек не замерзнет в космосе без скафандра

11 апреля 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Скафандр защищает астронавта от ультрафиолета и поддерживает необходимое давление Фото: Владимир Андреев © URA.RU В преддверии Дня космонавтики, который отмечают 12 мая, ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, что случится с человеком, если он окажется в открытом космосе без скафандра. Вопреки расхожему мнению, его тело без защиты не раздуется, а внутренние органы не лопнут. Но при этом он получит разрывы капилляров и многочисленные гематомы. Также его кожа посинеет, а сам человек будет испытывать сильную боль. «Замерзнуть в космосе тоже не получится, поскольку замерзание — это процесс теплообмена. А с чем человеческое тело будет обмениться теплом, если вокруг практически „пустой“ космический вакуум? Человек начнет ощущать прохладу, но только потому, что при ничтожно низком давлении с его тела будет активно испаряться влага, забирая немного тепла с собой. Но это даже нельзя называть обморожением», — рассказал преподаватель Политехнической школы ПНИПУ Евгений Бурмистров. Он добавил, что лучи солнца в космосе не смогут сжечь человека, но он получит ультрафиолетовые ожоги. Причина — отсутствие атмосферы, которая защищает людей от воздействия солнца на поверхности Земли. Ученый также развеял распространенный миф о закипании в космосе крови. «В отличие от той же слюны, которая находится практически за пределами организма, кровь содержится внутри кровеносной системы, которая поддерживает собственное давление — знаменитые 120 на 80. В таких условиях кровь закипит только при температуре +46 градусов», — пояснил специалист ПНИПУ. Ранее ученый Пермского Политеха Александр Максимов рассказал, можно ли заморозить человека, а потом вернуть его к жизни. Специалист вуза также пояснил, чем грозит миру технология криогенной заморозки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В преддверии Дня космонавтики, который отмечают 12 мая, ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, что случится с человеком, если он окажется в открытом космосе без скафандра. Вопреки расхожему мнению, его тело без защиты не раздуется, а внутренние органы не лопнут. Но при этом он получит разрывы капилляров и многочисленные гематомы. Также его кожа посинеет, а сам человек будет испытывать сильную боль. «Замерзнуть в космосе тоже не получится, поскольку замерзание — это процесс теплообмена. А с чем человеческое тело будет обмениться теплом, если вокруг практически „пустой“ космический вакуум? Человек начнет ощущать прохладу, но только потому, что при ничтожно низком давлении с его тела будет активно испаряться влага, забирая немного тепла с собой. Но это даже нельзя называть обморожением», — рассказал преподаватель Политехнической школы ПНИПУ Евгений Бурмистров. Он добавил, что лучи солнца в космосе не смогут сжечь человека, но он получит ультрафиолетовые ожоги. Причина — отсутствие атмосферы, которая защищает людей от воздействия солнца на поверхности Земли. Ученый также развеял распространенный миф о закипании в космосе крови. «В отличие от той же слюны, которая находится практически за пределами организма, кровь содержится внутри кровеносной системы, которая поддерживает собственное давление — знаменитые 120 на 80. В таких условиях кровь закипит только при температуре +46 градусов», — пояснил специалист ПНИПУ. Ранее ученый Пермского Политеха Александр Максимов рассказал, можно ли заморозить человека, а потом вернуть его к жизни. Специалист вуза также пояснил, чем грозит миру технология криогенной заморозки.