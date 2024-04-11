В Перми хотят создать федеральный центр беспилотников

Махонин договорился с главой Росавиации о создании в Перми центра беспилотников
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Всероссийский круизный форум. Пермь., махонин дмитрий
Дмитрий Махонин провел успешные переговоры с главой Росавиации (архивное фото) Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел переговоры с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. На встрече в Перми они обсудили создание научно-производственного центра беспилотных авиасистем, сообщает пресс-служба главы Прикамья.

«Дмитрий Ядров и Дмитрий Махонин обсудили перспективы создания в регионе научно-производственного центра беспилотных авиасистем (БАС) и его специализацию. Речь идет о формировании необходимой современной инфраструктуры для проведения испытаний и обязательной сертификации БАС», — говорится на сайте губернатора и правительства пермского края.

По словам Ядрова, таких центров по все России будет целая сеть. Они будут «единым окном» для разработки и выпуска дронов в регионах. «Пермский край промышленный регион, который имеет большую производственную базу и компетенции в области двигателестроения. В крае есть специалисты по БАС, расположено множество научных и образовательных организаций. Мы готовы оказать содействие по внедрению в экономику региона беспилотных авиационных технологий», — заявил глава Росавиации. Дмитрий Махонин в свою очередь сказал, что край готов создать на своей территории соответствующий научно-производственный центр.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел переговоры с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. На встрече в Перми они обсудили создание научно-производственного центра беспилотных авиасистем, сообщает пресс-служба главы Прикамья. «Дмитрий Ядров и Дмитрий Махонин обсудили перспективы создания в регионе научно-производственного центра беспилотных авиасистем (БАС) и его специализацию. Речь идет о формировании необходимой современной инфраструктуры для проведения испытаний и обязательной сертификации БАС», — говорится на сайте губернатора и правительства пермского края. По словам Ядрова, таких центров по все России будет целая сеть. Они будут «единым окном» для разработки и выпуска дронов в регионах. «Пермский край промышленный регион, который имеет большую производственную базу и компетенции в области двигателестроения. В крае есть специалисты по БАС, расположено множество научных и образовательных организаций. Мы готовы оказать содействие по внедрению в экономику региона беспилотных авиационных технологий», — заявил глава Росавиации. Дмитрий Махонин в свою очередь сказал, что край готов создать на своей территории соответствующий научно-производственный центр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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