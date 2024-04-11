В Перми хотят создать федеральный центр беспилотников

Махонин договорился с главой Росавиации о создании в Перми центра беспилотников

11 апреля 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин провел успешные переговоры с главой Росавиации (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел переговоры с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. На встрече в Перми они обсудили создание научно-производственного центра беспилотных авиасистем, сообщает пресс-служба главы Прикамья. «Дмитрий Ядров и Дмитрий Махонин обсудили перспективы создания в регионе научно-производственного центра беспилотных авиасистем (БАС) и его специализацию. Речь идет о формировании необходимой современной инфраструктуры для проведения испытаний и обязательной сертификации БАС», — говорится на сайте губернатора и правительства пермского края. По словам Ядрова, таких центров по все России будет целая сеть. Они будут «единым окном» для разработки и выпуска дронов в регионах. «Пермский край промышленный регион, который имеет большую производственную базу и компетенции в области двигателестроения. В крае есть специалисты по БАС, расположено множество научных и образовательных организаций. Мы готовы оказать содействие по внедрению в экономику региона беспилотных авиационных технологий», — заявил глава Росавиации. Дмитрий Махонин в свою очередь сказал, что край готов создать на своей территории соответствующий научно-производственный центр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел переговоры с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. На встрече в Перми они обсудили создание научно-производственного центра беспилотных авиасистем, сообщает пресс-служба главы Прикамья. «Дмитрий Ядров и Дмитрий Махонин обсудили перспективы создания в регионе научно-производственного центра беспилотных авиасистем (БАС) и его специализацию. Речь идет о формировании необходимой современной инфраструктуры для проведения испытаний и обязательной сертификации БАС», — говорится на сайте губернатора и правительства пермского края. По словам Ядрова, таких центров по все России будет целая сеть. Они будут «единым окном» для разработки и выпуска дронов в регионах. «Пермский край промышленный регион, который имеет большую производственную базу и компетенции в области двигателестроения. В крае есть специалисты по БАС, расположено множество научных и образовательных организаций. Мы готовы оказать содействие по внедрению в экономику региона беспилотных авиационных технологий», — заявил глава Росавиации. Дмитрий Махонин в свою очередь сказал, что край готов создать на своей территории соответствующий научно-производственный центр.