На главной плотине Кургана спасатели рубят лед, чтобы спасти город от воды. Видео

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Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган, половодье, паводок, дамба кургана, строительство, разлив
Спасатели рубят лед, чтобы вода не выходила из русла Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

На главном гидроузле Кургана спасатели приступили к рубке льда, чтобы вода в реке шла по положенному руслу. Об этом сообщают очевидцы.

«Лед видимо рубят, вид с Климова 78», — сообщает Анастасия. Работы ведутся, чтобы избежать ледовых заторов из-за которых вода в реке выходит из берегов.

Ранее, на главной плотине были открыты шлюзы, чтобы быстрее пропускать воду. Губернатор области Вадим Шумков назвал ледовые заторы одной из вероятных причин, что реки изменяют русла, из-за чего вода подходит к тем селам, в которых паводок не прогнозировался.

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На главном гидроузле Кургана спасатели приступили к рубке льда, чтобы вода в реке шла по положенному руслу. Об этом сообщают очевидцы. «Лед видимо рубят, вид с Климова 78», — сообщает Анастасия. Работы ведутся, чтобы избежать ледовых заторов из-за которых вода в реке выходит из берегов. Ранее, на главной плотине были открыты шлюзы, чтобы быстрее пропускать воду. Губернатор области Вадим Шумков назвал ледовые заторы одной из вероятных причин, что реки изменяют русла, из-за чего вода подходит к тем селам, в которых паводок не прогнозировался.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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