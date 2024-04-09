Происшествия На главной курганской дамбе открыли шлюзы. Фото 10 апреля 2024 в 14:18 Размер текста - 17 + Курганские коммунальщики ускоряют поток воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане на главной дамбе подняли из воды щитовые затворы, чтобы быстрее пропускать воду. Об этом сообщается в официальном telegram-канале компании «Водный Союз». «На Курганском гидроузле завершили поднятие из воды щитовых затворов. Плановое планомерное поднятие затворов для пропуска весеннего паводка идет с 1 апреля», — указано в посте канала. По открытым данным, щитовые затворы предназначены для регулирования и управления потоками на сооружениях водоочистки и водоподготовки коммунальных и промышленных предприятий. Ранее URA.RU писало, что для защиты от затопления возле Арбинских сооружений Кургана отсыпают дамбу. Коммунальщики поднимают уровень насыпи на 1,5 метра. Компания заявила, что работают круглосуточно. На дамбе в Кургане открыли шлюзы telegram-канал «АО «Водный Союз» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане на главной дамбе подняли из воды щитовые затворы, чтобы быстрее пропускать воду. Об этом сообщается в официальном telegram-канале компании «Водный Союз». «На Курганском гидроузле завершили поднятие из воды щитовых затворов. Плановое планомерное поднятие затворов для пропуска весеннего паводка идет с 1 апреля», — указано в посте канала. По открытым данным, щитовые затворы предназначены для регулирования и управления потоками на сооружениях водоочистки и водоподготовки коммунальных и промышленных предприятий. Ранее URA.RU писало, что для защиты от затопления возле Арбинских сооружений Кургана отсыпают дамбу. Коммунальщики поднимают уровень насыпи на 1,5 метра. Компания заявила, что работают круглосуточно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям