В Кургане на главной дамбе подняли из воды щитовые затворы, чтобы быстрее пропускать воду. Об этом сообщается в официальном telegram-канале компании «Водный Союз».
«На Курганском гидроузле завершили поднятие из воды щитовых затворов. Плановое планомерное поднятие затворов для пропуска весеннего паводка идет с 1 апреля», — указано в посте канала. По открытым данным, щитовые затворы предназначены для регулирования и управления потоками на сооружениях водоочистки и водоподготовки коммунальных и промышленных предприятий.
Ранее URA.RU писало, что для защиты от затопления возле Арбинских сооружений Кургана отсыпают дамбу. Коммунальщики поднимают уровень насыпи на 1,5 метра. Компания заявила, что работают круглосуточно.
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В Кургане на главной дамбе подняли из воды щитовые затворы, чтобы быстрее пропускать воду. Об этом сообщается в официальном telegram-канале компании «Водный Союз». «На Курганском гидроузле завершили поднятие из воды щитовых затворов. Плановое планомерное поднятие затворов для пропуска весеннего паводка идет с 1 апреля», — указано в посте канала. По открытым данным, щитовые затворы предназначены для регулирования и управления потоками на сооружениях водоочистки и водоподготовки коммунальных и промышленных предприятий. Ранее URA.RU писало, что для защиты от затопления возле Арбинских сооружений Кургана отсыпают дамбу. Коммунальщики поднимают уровень насыпи на 1,5 метра. Компания заявила, что работают круглосуточно.