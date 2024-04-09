09 апреля 2024

На главной курганской дамбе открыли шлюзы. Фото

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Река Тобол на территории дачного кооператива КМЗ. Курган, дамба кургана
Курганские коммунальщики ускоряют поток воды Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане на главной дамбе подняли из воды щитовые затворы, чтобы быстрее пропускать воду. Об этом сообщается в официальном telegram-канале компании «Водный Союз».

«На Курганском гидроузле завершили поднятие из воды щитовых затворов. Плановое планомерное поднятие затворов для пропуска весеннего паводка идет с 1 апреля», — указано в посте канала. По открытым данным, щитовые затворы предназначены для регулирования и управления потоками на сооружениях водоочистки и водоподготовки коммунальных и промышленных предприятий.

Ранее URA.RU писало, что для защиты от затопления возле Арбинских сооружений Кургана отсыпают дамбу. Коммунальщики поднимают уровень насыпи на 1,5 метра. Компания заявила, что работают круглосуточно.

На дамбе в Кургане открыли шлюзы
На дамбе в Кургане открыли шлюзы

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В Кургане на главной дамбе подняли из воды щитовые затворы, чтобы быстрее пропускать воду. Об этом сообщается в официальном telegram-канале компании «Водный Союз». «На Курганском гидроузле завершили поднятие из воды щитовых затворов. Плановое планомерное поднятие затворов для пропуска весеннего паводка идет с 1 апреля», — указано в посте канала. По открытым данным, щитовые затворы предназначены для регулирования и управления потоками на сооружениях водоочистки и водоподготовки коммунальных и промышленных предприятий. Ранее URA.RU писало, что для защиты от затопления возле Арбинских сооружений Кургана отсыпают дамбу. Коммунальщики поднимают уровень насыпи на 1,5 метра. Компания заявила, что работают круглосуточно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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