Суд арестовал имущества бизнес-коуча Шабутдинова

Коуч Шабутдинов обвиняется в мошенничестве
Таганский суд Москвы наложил арест на имущество бизнес-коуча Аяза Шабутдинова. Об этом сообщил ТАСС.
«Суд наложил арест на имущество бизнес-тренера Аяза Шабутдинова и его сообщника Василия Алексеева на общую сумму 100 млн рублей», — заявили в СМИ. Сейчас Таганский суд Москвы рассматривает вопрос о продлении ареста коуча.
Ранее сообщалось, что коуч обвиняется в 73 эпизодах мошенничества. Адвокат Шабутдинова сообщил, что ранее было известно только о 50 случаях, передает RT.
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