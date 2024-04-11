Происшествия Суд арестовал имущества бизнес-коуча Шабутдинова 11 апреля 2024 в 19:22 Размер текста - 17 + Коуч Шабутдинов обвиняется в мошенничестве Фото: Артур Новосильцев/АГН Москва Таганский суд Москвы наложил арест на имущество бизнес-коуча Аяза Шабутдинова. Об этом сообщил ТАСС. «Суд наложил арест на имущество бизнес-тренера Аяза Шабутдинова и его сообщника Василия Алексеева на общую сумму 100 млн рублей», — заявили в СМИ. Сейчас Таганский суд Москвы рассматривает вопрос о продлении ареста коуча. Ранее сообщалось, что коуч обвиняется в 73 эпизодах мошенничества. Адвокат Шабутдинова сообщил, что ранее было известно только о 50 случаях, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Таганский суд Москвы наложил арест на имущество бизнес-коуча Аяза Шабутдинова. Об этом сообщил ТАСС. «Суд наложил арест на имущество бизнес-тренера Аяза Шабутдинова и его сообщника Василия Алексеева на общую сумму 100 млн рублей», — заявили в СМИ. Сейчас Таганский суд Москвы рассматривает вопрос о продлении ареста коуча. Ранее сообщалось, что коуч обвиняется в 73 эпизодах мошенничества. Адвокат Шабутдинова сообщил, что ранее было известно только о 50 случаях, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям