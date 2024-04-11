Суд арестовал имущества бизнес-коуча Шабутдинова

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Коуч Шабутдинов обвиняется в мошенничестве Фото:

Таганский суд Москвы наложил арест на имущество бизнес-коуча Аяза Шабутдинова. Об этом сообщил ТАСС.

«Суд наложил арест на имущество бизнес-тренера Аяза Шабутдинова и его сообщника Василия Алексеева на общую сумму 100 млн рублей», — заявили в СМИ. Сейчас Таганский суд Москвы рассматривает вопрос о продлении ареста коуча.

Ранее сообщалось, что коуч обвиняется в 73 эпизодах мошенничества. Адвокат Шабутдинова сообщил, что ранее было известно только о 50 случаях, передает RT.

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Таганский суд Москвы наложил арест на имущество бизнес-коуча Аяза Шабутдинова. Об этом сообщил ТАСС. «Суд наложил арест на имущество бизнес-тренера Аяза Шабутдинова и его сообщника Василия Алексеева на общую сумму 100 млн рублей», — заявили в СМИ. Сейчас Таганский суд Москвы рассматривает вопрос о продлении ареста коуча. Ранее сообщалось, что коуч обвиняется в 73 эпизодах мошенничества. Адвокат Шабутдинова сообщил, что ранее было известно только о 50 случаях, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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