Российский космонавт Олег Кононенко запечатлел последствия разрушительного наводнения в Оренбургской области с борта МКС. Фотография была опубликована пресс-службой «Роскосмоса».
«Сегодня утром командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сделал снимок сильнейшего наводнения», — говорится в сообщении «Роскосмоса». Снимок размещен в официальном telegram-канале.
Олег Кононенко прибыл на Международную космическую станцию 15 сентября 2023 года. Он планирует провести на орбите более года, что позволит ему установить рекорд по продолжительности пребывания человека в космосе — свыше тысячи суток.
В Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы, защищавшей город Орск от реки Урал, что привело к необходимости эвакуации жителей из Старого города и окружающих поселков. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.