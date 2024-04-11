Происшествия Космонавт показал шокирующий снимок наводнения в России. Фото Космонавт Кононенко сделал с МКС снимок последствий наводнения в Оренбуржье 11 апреля 2024 в 20:07 Размер текста - 17 + Снимок с космической станции сделал российский космонавт Фото: Роскосмос новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы Российский космонавт Олег Кононенко запечатлел последствия разрушительного наводнения в Оренбургской области с борта МКС. Фотография была опубликована пресс-службой «Роскосмоса». «Сегодня утром командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сделал снимок сильнейшего наводнения», — говорится в сообщении «Роскосмоса». Снимок размещен в официальном telegram-канале. Олег Кононенко прибыл на Международную космическую станцию 15 сентября 2023 года. Он планирует провести на орбите более года, что позволит ему установить рекорд по продолжительности пребывания человека в космосе — свыше тысячи суток. В Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы, защищавшей город Орск от реки Урал, что привело к необходимости эвакуации жителей из Старого города и окружающих поселков. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. «Роскосмос» показал, как выглядит с орбиты наводнение в Оренбургской области Фото: Олег Кононенко / Роскосмос Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российский космонавт Олег Кононенко запечатлел последствия разрушительного наводнения в Оренбургской области с борта МКС. Фотография была опубликована пресс-службой «Роскосмоса». «Сегодня утром командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сделал снимок сильнейшего наводнения», — говорится в сообщении «Роскосмоса». Снимок размещен в официальном telegram-канале. Олег Кононенко прибыл на Международную космическую станцию 15 сентября 2023 года. Он планирует провести на орбите более года, что позволит ему установить рекорд по продолжительности пребывания человека в космосе — свыше тысячи суток. В Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы, защищавшей город Орск от реки Урал, что привело к необходимости эвакуации жителей из Старого города и окружающих поселков. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям