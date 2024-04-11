Космонавт показал шокирующий снимок наводнения в России. Фото

Космонавт Кононенко сделал с МКС снимок последствий наводнения в Оренбуржье
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МКС. Москва. stock, мкс,  stock
Снимок с космической станции сделал российский космонавт Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

Российский космонавт Олег Кононенко запечатлел последствия разрушительного наводнения в Оренбургской области с борта МКС. Фотография была опубликована пресс-службой «Роскосмоса».

«Сегодня утром командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сделал снимок сильнейшего наводнения», — говорится в сообщении «Роскосмоса». Снимок размещен в официальном telegram-канале.

Олег Кононенко прибыл на Международную космическую станцию 15 сентября 2023 года. Он планирует провести на орбите более года, что позволит ему установить рекорд по продолжительности пребывания человека в космосе — свыше тысячи суток.

В Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы, защищавшей город Орск от реки Урал, что привело к необходимости эвакуации жителей из Старого города и окружающих поселков. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

файл
«Роскосмос» показал, как выглядит с орбиты наводнение в Оренбургской области
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский космонавт Олег Кононенко запечатлел последствия разрушительного наводнения в Оренбургской области с борта МКС. Фотография была опубликована пресс-службой «Роскосмоса». «Сегодня утром командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сделал снимок сильнейшего наводнения», — говорится в сообщении «Роскосмоса». Снимок размещен в официальном telegram-канале. Олег Кононенко прибыл на Международную космическую станцию 15 сентября 2023 года. Он планирует провести на орбите более года, что позволит ему установить рекорд по продолжительности пребывания человека в космосе — свыше тысячи суток. В Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы, защищавшей город Орск от реки Урал, что привело к необходимости эвакуации жителей из Старого города и окружающих поселков. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...