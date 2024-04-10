Губернатор ХМАО сделала эксклюзивный подарок депутатам на юбилей думы

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила депутатов с 30-летием окружной думы. В честь юбилея глава подарила им восьмитомную энциклопедию «Академическая история Югры».
«Закончена работа над созданием восьмитомника академической истории Югры. В связи с днем рождения думы автономного округа передаю сигнальный экземпляр.
Обращу внимание, что восьмой том нашей академической истории посвящен современному этапу развития нашего региона», — говорит Комарова в видео, опубликованном в ее telegram-канале.
Комарова также поблагодарила депутатов за их деятельность. «Мы вместе идем в ногу со временем и строим планы на будущее. Мы служим России и Югре», — добавила губернатор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!