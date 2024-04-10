10 апреля 2024

Губернатор ХМАО сделала эксклюзивный подарок депутатам на юбилей думы

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Форум "Россия-Африка" первый день. Санкт-Петербург, комарова наталья
Наталья Комарова подарила депутатам восьмитомную энциклопедию в честь юбилея думы округа Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила депутатов с 30-летием окружной думы. В честь юбилея глава подарила им восьмитомную энциклопедию «Академическая история Югры».

«Закончена работа над созданием восьмитомника академической истории Югры. В связи с днем рождения думы автономного округа передаю сигнальный экземпляр.

Обращу внимание, что восьмой том нашей академической истории посвящен современному этапу развития нашего региона», — говорит Комарова в видео, опубликованном в ее telegram-канале.

Комарова также поблагодарила депутатов за их деятельность. «Мы вместе идем в ногу со временем и строим планы на будущее. Мы служим России и Югре», — добавила губернатор.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила депутатов с 30-летием окружной думы. В честь юбилея глава подарила им восьмитомную энциклопедию «Академическая история Югры». «Закончена работа над созданием восьмитомника академической истории Югры. В связи с днем рождения думы автономного округа передаю сигнальный экземпляр. Обращу внимание, что восьмой том нашей академической истории посвящен современному этапу развития нашего региона», — говорит Комарова в видео, опубликованном в ее telegram-канале. Комарова также поблагодарила депутатов за их деятельность. «Мы вместе идем в ногу со временем и строим планы на будущее. Мы служим России и Югре», — добавила губернатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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