Губернатор ХМАО сделала эксклюзивный подарок депутатам на юбилей думы

11 апреля 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова подарила депутатам восьмитомную энциклопедию в честь юбилея думы округа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила депутатов с 30-летием окружной думы. В честь юбилея глава подарила им восьмитомную энциклопедию «Академическая история Югры». «Закончена работа над созданием восьмитомника академической истории Югры. В связи с днем рождения думы автономного округа передаю сигнальный экземпляр. Обращу внимание, что восьмой том нашей академической истории посвящен современному этапу развития нашего региона», — говорит Комарова в видео, опубликованном в ее telegram-канале. Комарова также поблагодарила депутатов за их деятельность. «Мы вместе идем в ногу со временем и строим планы на будущее. Мы служим России и Югре», — добавила губернатор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила депутатов с 30-летием окружной думы. В честь юбилея глава подарила им восьмитомную энциклопедию «Академическая история Югры». «Закончена работа над созданием восьмитомника академической истории Югры. В связи с днем рождения думы автономного округа передаю сигнальный экземпляр. Обращу внимание, что восьмой том нашей академической истории посвящен современному этапу развития нашего региона», — говорит Комарова в видео, опубликованном в ее telegram-канале. Комарова также поблагодарила депутатов за их деятельность. «Мы вместе идем в ногу со временем и строим планы на будущее. Мы служим России и Югре», — добавила губернатор.