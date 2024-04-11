В Сумах сообщили об ударе по ТЭЦ вслед за Харьковом

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Вооруженные силы РФ. stock, пуск, ракета, искандер,  stock
По предварительной информации, в результате удара КАБами по ТЭЦ пострадавших нет Фото:

Нанесен удар КАБами по ТЭЦ города Сумы на Украине. Об этом сообщили в telegram-канале Сумской областной администрации Украины.

«Сегодня, 11 апреля после 16 часов, враг нанес авиационный удар КАБами по критической инфраструктуре города Сумы — местной ТЭЦ», — сообщили в telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее ВС РФ уничтожила на Украине массированным ударом несколько важнейших заводов под Харьковом. После была объявлена эвакуация из 47 населенных пунктов Харьковской области

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Нанесен удар КАБами по ТЭЦ города Сумы на Украине. Об этом сообщили в telegram-канале Сумской областной администрации Украины. «Сегодня, 11 апреля после 16 часов, враг нанес авиационный удар КАБами по критической инфраструктуре города Сумы — местной ТЭЦ», — сообщили в telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших нет. Ранее ВС РФ уничтожила на Украине массированным ударом несколько важнейших заводов под Харьковом. После была объявлена эвакуация из 47 населенных пунктов Харьковской области
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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