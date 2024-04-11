В Сумах сообщили об ударе по ТЭЦ вслед за Харьковом

По предварительной информации, в результате удара КАБами по ТЭЦ пострадавших нет
Нанесен удар КАБами по ТЭЦ города Сумы на Украине. Об этом сообщили в telegram-канале Сумской областной администрации Украины.
«Сегодня, 11 апреля после 16 часов, враг нанес авиационный удар КАБами по критической инфраструктуре города Сумы — местной ТЭЦ», — сообщили в telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших нет.
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