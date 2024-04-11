В мире Украина В Сумах сообщили об ударе по ТЭЦ вслед за Харьковом 11 апреля 2024 в 20:50 Размер текста - 17 + По предварительной информации, в результате удара КАБами по ТЭЦ пострадавших нет Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Нанесен удар КАБами по ТЭЦ города Сумы на Украине. Об этом сообщили в telegram-канале Сумской областной администрации Украины. «Сегодня, 11 апреля после 16 часов, враг нанес авиационный удар КАБами по критической инфраструктуре города Сумы — местной ТЭЦ», — сообщили в telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших нет. Ранее ВС РФ уничтожила на Украине массированным ударом несколько важнейших заводов под Харьковом. После была объявлена эвакуация из 47 населенных пунктов Харьковской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Нанесен удар КАБами по ТЭЦ города Сумы на Украине. Об этом сообщили в telegram-канале Сумской областной администрации Украины. «Сегодня, 11 апреля после 16 часов, враг нанес авиационный удар КАБами по критической инфраструктуре города Сумы — местной ТЭЦ», — сообщили в telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших нет. Ранее ВС РФ уничтожила на Украине массированным ударом несколько важнейших заводов под Харьковом. После была объявлена эвакуация из 47 населенных пунктов Харьковской области {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям