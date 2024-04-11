Министр строительства Файзуллин приедет в Курганскую область

В Курган 12 апреля приедет Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил президенту РФ Владимиру Путину во время совещания по вопросам ликвидации последствий паводков.
«С МЧС все вопросы отработаны, с Иреком Энваровичем [Файзуллиным] тоже переговорили буквально два часа назад. Он завтра прибывает в Курган для предварительной оценки того, что может произойти, Минтруд также проинформирован», — сообщил Вадим Шумков президенту РФ.
Шумков отметил, что Курган пока справляется своими силами. В ответ президент пообещал поддержку федерального уровня.
Также губернатор рассказал Путину, как будут выплачиваться компенсации пострадавшим от паводков жителям Курганской области. Финансовая помощь будет предоставляться гражданам в размере до 30 тысяч рублей за частичную и 50 тысяч рублей за полную утрату жилья.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Курган 12 апреля приедет Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил президенту РФ Владимиру Путину во время совещания по вопросам ликвидации последствий паводков. «С МЧС все вопросы отработаны, с Иреком Энваровичем [Файзуллиным] тоже переговорили буквально два часа назад. Он завтра прибывает в Курган для предварительной оценки того, что может произойти, Минтруд также проинформирован», — сообщил Вадим Шумков президенту РФ. Шумков отметил, что Курган пока справляется своими силами. В ответ президент пообещал поддержку федерального уровня. Также губернатор рассказал Путину, как будут выплачиваться компенсации пострадавшим от паводков жителям Курганской области. Финансовая помощь будет предоставляться гражданам в размере до 30 тысяч рублей за частичную и 50 тысяч рублей за полную утрату жилья.