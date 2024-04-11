Министр строительства Файзуллин приедет в Курганскую область

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Международный строительный форум 100+ Techno Build. День второй. Екатеринбург, файзуллин ирек
Ирек Файзуллин приедет в Курган 12 апреля Фото:

В Курган 12 апреля приедет Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил президенту РФ Владимиру Путину во время совещания по вопросам ликвидации последствий паводков.

«С МЧС все вопросы отработаны, с Иреком Энваровичем [Файзуллиным] тоже переговорили буквально два часа назад. Он завтра прибывает в Курган для предварительной оценки того, что может произойти, Минтруд также проинформирован», — сообщил Вадим Шумков президенту РФ.

Шумков отметил, что Курган пока справляется своими силами. В ответ президент пообещал поддержку федерального уровня.

Также губернатор рассказал Путину, как будут выплачиваться компенсации пострадавшим от паводков жителям Курганской области. Финансовая помощь будет предоставляться гражданам в размере до 30 тысяч рублей за частичную и 50 тысяч рублей за полную утрату жилья.

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В Курган 12 апреля приедет Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил президенту РФ Владимиру Путину во время совещания по вопросам ликвидации последствий паводков. «С МЧС все вопросы отработаны, с Иреком Энваровичем [Файзуллиным] тоже переговорили буквально два часа назад. Он завтра прибывает в Курган для предварительной оценки того, что может произойти, Минтруд также проинформирован», — сообщил Вадим Шумков президенту РФ. Шумков отметил, что Курган пока справляется своими силами. В ответ президент пообещал поддержку федерального уровня. Также губернатор рассказал Путину, как будут выплачиваться компенсации пострадавшим от паводков жителям Курганской области. Финансовая помощь будет предоставляться гражданам в размере до 30 тысяч рублей за частичную и 50 тысяч рублей за полную утрату жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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