Министр строительства Файзуллин приедет в Курганскую область

Ирек Файзуллин приедет в Курган 12 апреля Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Курган 12 апреля приедет Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил президенту РФ Владимиру Путину во время совещания по вопросам ликвидации последствий паводков.

«С МЧС все вопросы отработаны, с Иреком Энваровичем [Файзуллиным] тоже переговорили буквально два часа назад. Он завтра прибывает в Курган для предварительной оценки того, что может произойти, Минтруд также проинформирован», — сообщил Вадим Шумков президенту РФ.

Шумков отметил, что Курган пока справляется своими силами. В ответ президент пообещал поддержку федерального уровня.

Также губернатор рассказал Путину, как будут выплачиваться компенсации пострадавшим от паводков жителям Курганской области. Финансовая помощь будет предоставляться гражданам в размере до 30 тысяч рублей за частичную и 50 тысяч рублей за полную утрату жилья.