Губернатор Шумков назвал суммы, сколько выплатят пострадавшим от наводнения

Пострадавшим от наводнения курганцам выплатят от 10 до 50 тысяч рублей

11 апреля 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Курганцы начнут получать выплаты после оценки ущерба комиссией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал суммы, которые выплатят различным категориям пострадавших от паводка. Об этом он заявил во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации с паводками в прямом эфире.



«Правительством области совместно с МЧС России разработан порядок оказания помощи гражданам, а именно, представление единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей осуществляется гражданам, факт проживания которых в помещениях установлен, либо есть регистрация по месту проживания. Представление финансовой помощи гражданам в связи с утратой имущества первой необходимости — в размере до 30 тысяч рублей за частичную и 50 тысяч рублей за полную утрату жилья», — заявил Шумков на совещании с Путиным, в присутствии министра МЧС России Александра Куренкова. По словам губернатора, 23 гражданина выплаты получат до конца недели — 12 апреля. Другие выплаты пострадавшие начнут получать после обследования муниципальной комиссии, которая оценит степень повреждения имущества. Шумков также сообщил президенту, что основные вопросы с МЧС были отработаны. Ранее URA.RU писало, что властями региона было принято решение выдать всем сотрудникам бюджетной сферы и муниципальным госслужащим, проживающим в зонах потенциального потопления, выдать авансы за апрель превентивно. Также Шумков обращался к курганским работодателям, призывая их отпустить сотрудников, попавших в трудную ситуацию из-за паводка. На данный момент в регионе действует режим ЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал суммы, которые выплатят различным категориям пострадавших от паводка. Об этом он заявил во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации с паводками в прямом эфире. «Правительством области совместно с МЧС России разработан порядок оказания помощи гражданам, а именно, представление единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей осуществляется гражданам, факт проживания которых в помещениях установлен, либо есть регистрация по месту проживания. Представление финансовой помощи гражданам в связи с утратой имущества первой необходимости — в размере до 30 тысяч рублей за частичную и 50 тысяч рублей за полную утрату жилья», — заявил Шумков на совещании с Путиным, в присутствии министра МЧС России Александра Куренкова. По словам губернатора, 23 гражданина выплаты получат до конца недели — 12 апреля. Другие выплаты пострадавшие начнут получать после обследования муниципальной комиссии, которая оценит степень повреждения имущества. Шумков также сообщил президенту, что основные вопросы с МЧС были отработаны. Ранее URA.RU писало, что властями региона было принято решение выдать всем сотрудникам бюджетной сферы и муниципальным госслужащим, проживающим в зонах потенциального потопления, выдать авансы за апрель превентивно. Также Шумков обращался к курганским работодателям, призывая их отпустить сотрудников, попавших в трудную ситуацию из-за паводка. На данный момент в регионе действует режим ЧС.