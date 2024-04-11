Власти Курганской области увеличили число техники для борьбы с паводком

В Курганской области для борьбы с паводком увеличили количество дородной техники. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«На территории Курганской области работает 60 единиц дорожной техники: 45 самосвалов, 2 погрузчика, бульдозер, 2 экскаватора работают в г. Курган, 10 самосвалов работают с. Белозерское», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Люди трудятся в две смены круглосуточно.
Рабочие размещены во пункте временного размещения. За день техникой, предоставленной ФКУ Упрдор «Южный Урал» перевозится 4500 кубометров грунта для отсыпки дамбы. На федеральных трассах в Курганской области паводковая обстановка спокойная.
Тысячи кубометров грунта везут для отсыпки дамбы
Фото: Упрдор «Южный Урал»
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В Курганской области для борьбы с паводком увеличили количество дородной техники. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «На территории Курганской области работает 60 единиц дорожной техники: 45 самосвалов, 2 погрузчика, бульдозер, 2 экскаватора работают в г. Курган, 10 самосвалов работают с. Белозерское», — говорится в сообщении ведомства в Telegram . Люди трудятся в две смены круглосуточно. Рабочие размещены во пункте временного размещения. За день техникой, предоставленной ФКУ Упрдор «Южный Урал» перевозится 4500 кубометров грунта для отсыпки дамбы. На федеральных трассах в Курганской области паводковая обстановка спокойная.