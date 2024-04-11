Власти Курганской области увеличили число техники для борьбы с паводком

11 апреля 2024 в 21:08 Размер текста - 17 +

В Кургане отсыпают дамбу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области для борьбы с паводком увеличили количество дородной техники. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «На территории Курганской области работает 60 единиц дорожной техники: 45 самосвалов, 2 погрузчика, бульдозер, 2 экскаватора работают в г. Курган, 10 самосвалов работают с. Белозерское», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Люди трудятся в две смены круглосуточно. Рабочие размещены во пункте временного размещения. За день техникой, предоставленной ФКУ Упрдор «Южный Урал» перевозится 4500 кубометров грунта для отсыпки дамбы. На федеральных трассах в Курганской области паводковая обстановка спокойная. Тысячи кубометров грунта везут для отсыпки дамбы Фото: Упрдор «Южный Урал» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области для борьбы с паводком увеличили количество дородной техники. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «На территории Курганской области работает 60 единиц дорожной техники: 45 самосвалов, 2 погрузчика, бульдозер, 2 экскаватора работают в г. Курган, 10 самосвалов работают с. Белозерское», — говорится в сообщении ведомства в Telegram . Люди трудятся в две смены круглосуточно. Рабочие размещены во пункте временного размещения. За день техникой, предоставленной ФКУ Упрдор «Южный Урал» перевозится 4500 кубометров грунта для отсыпки дамбы. На федеральных трассах в Курганской области паводковая обстановка спокойная.