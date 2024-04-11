Власти Курганской области увеличили число техники для борьбы с паводком

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В Кургане отсыпают дамбу Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области для борьбы с паводком увеличили количество дородной техники. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«На территории Курганской области работает 60 единиц дорожной техники: 45 самосвалов, 2 погрузчика, бульдозер, 2 экскаватора работают в г. Курган, 10 самосвалов работают с. Белозерское», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Люди трудятся в две смены круглосуточно.

Рабочие размещены во пункте временного размещения. За день техникой, предоставленной ФКУ Упрдор «Южный Урал» перевозится 4500 кубометров грунта для отсыпки дамбы. На федеральных трассах в Курганской области паводковая обстановка спокойная.

Тысячи кубометров грунта везут для отсыпки дамбы
Тысячи кубометров грунта везут для отсыпки дамбы
Фото:

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В Курганской области для борьбы с паводком увеличили количество дородной техники. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «На территории Курганской области работает 60 единиц дорожной техники: 45 самосвалов, 2 погрузчика, бульдозер, 2 экскаватора работают в г. Курган, 10 самосвалов работают с. Белозерское», — говорится в сообщении ведомства в  Telegram . Люди трудятся в две смены круглосуточно. Рабочие размещены во пункте временного размещения. За день техникой, предоставленной ФКУ Упрдор «Южный Урал» перевозится 4500 кубометров грунта для отсыпки дамбы. На федеральных трассах в Курганской области паводковая обстановка спокойная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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