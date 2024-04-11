В Тюменской области мужчина умер за рулем грузового фургона. Фото

11 апреля 2024 в 22:02 Размер текста - 17 +

Водителю фургона стало плохо за рулем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе Ишим — Безруково (Тюменская область) 54-летнему водителю грузового фургона стало плохо за рулем. В результате чего машина съехала в кювет, а мужчина скончался. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Грузовой фургон Isuzu съехал в кювет на 12-м километре трассы Ишим — Безруково в Ишимском районе. По предварительным данным, 54-летнему водителю стало плохо за рулем», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Бригада скорой помощи констатировала смерть. Обстоятельства аварии выясняются. Фото: telegram-канал «ГИБДД по Тюменской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Ишим — Безруково (Тюменская область) 54-летнему водителю грузового фургона стало плохо за рулем. В результате чего машина съехала в кювет, а мужчина скончался. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Грузовой фургон Isuzu съехал в кювет на 12-м километре трассы Ишим — Безруково в Ишимском районе. По предварительным данным, 54-летнему водителю стало плохо за рулем», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Бригада скорой помощи констатировала смерть. Обстоятельства аварии выясняются.