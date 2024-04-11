В Тюменской области мужчина умер за рулем грузового фургона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, аптечка, медицина, скорая помощь
Водителю фургона стало плохо за рулем Фото:

На трассе Ишим — Безруково (Тюменская область) 54-летнему водителю грузового фургона стало плохо за рулем. В результате чего машина съехала в кювет, а мужчина скончался. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

«Грузовой фургон Isuzu съехал в кювет на 12-м километре трассы Ишим — Безруково в Ишимском районе. По предварительным данным, 54-летнему водителю стало плохо за рулем», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Бригада скорой помощи констатировала смерть. Обстоятельства аварии выясняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Ишим — Безруково (Тюменская область) 54-летнему водителю грузового фургона стало плохо за рулем. В результате чего машина съехала в кювет, а мужчина скончался. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Грузовой фургон Isuzu съехал в кювет на 12-м километре трассы Ишим — Безруково в Ишимском районе. По предварительным данным, 54-летнему водителю стало плохо за рулем», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Бригада скорой помощи констатировала смерть. Обстоятельства аварии выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...