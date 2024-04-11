На челябинском озере МЧС спасает десятки рыбаков, унесенных льдиной

Сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области вечером 11 апреля проводят на озере Куракли-Маян Кунашакского района операцию по спасению нескольких десятков рыбаков. Как сообщает пресс-служба ведомства, рыбаки оказались на льдине. Пока удалось эвакуировать 17 человек.
«На озере рыбачили несколько десятков человек. Из-за таяния льда у берега образовалась закраина, шириной в 30 метров. со льдины эвакуированы 17 человек. Еще шесть рыбаков найдены в камышовых участках», — сообщили в МЧС.
Пока в пределах видимости другиях людей на льду не нашлось. Спасатели проверяют камышовые участки, задействованы беспилотники в поисках оставшихся рыбаков. На берегу установлена световая башня, проводится оповещение по громкоговорящей связи. На место ЧП прибывают дополнительные силы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!