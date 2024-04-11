На челябинском озере МЧС спасает десятки рыбаков, унесенных льдиной

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Клипарт. Челябинск, лед на реке, зима, рыбаки, зимняя рыбалка, горы зимой
Десятки человек оказались заложниками таяния льдов на челябинском озере Фото:

Сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области вечером 11 апреля проводят на озере Куракли-Маян Кунашакского района операцию по спасению нескольких десятков рыбаков. Как сообщает пресс-служба ведомства, рыбаки оказались на льдине. Пока удалось эвакуировать 17 человек.

«На озере рыбачили несколько десятков человек. Из-за таяния льда у берега образовалась закраина, шириной в 30 метров. со льдины эвакуированы 17 человек. Еще шесть рыбаков найдены в камышовых участках», — сообщили в МЧС.

Пока в пределах видимости другиях людей на льду не нашлось. Спасатели проверяют камышовые участки, задействованы беспилотники в поисках оставшихся рыбаков. На берегу установлена световая башня, проводится оповещение по громкоговорящей связи. На место ЧП прибывают дополнительные силы.

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Сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области вечером 11 апреля проводят на озере Куракли-Маян Кунашакского района операцию по спасению нескольких десятков рыбаков. Как сообщает пресс-служба ведомства, рыбаки оказались на льдине. Пока удалось эвакуировать 17 человек. «На озере рыбачили несколько десятков человек. Из-за таяния льда у берега образовалась закраина, шириной в 30 метров. со льдины эвакуированы 17 человек. Еще шесть рыбаков найдены в камышовых участках», — сообщили в МЧС. Пока в пределах видимости другиях людей на льду не нашлось. Спасатели проверяют камышовые участки, задействованы беспилотники в поисках оставшихся рыбаков. На берегу установлена световая башня, проводится оповещение по громкоговорящей связи. На место ЧП прибывают дополнительные силы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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