Путин наградил тюменского депутата за добросовестную работу

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом тюменского депутата Киричука
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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Путин наградил депутата Киричука орденом Почета Фото:

Президент РФ Владимир Путин орденом почета депутата из Тюменской области Степана Киричука за добросовестную работу и трудовые успехи. Об этом говорится в указе президента, опубликованном 11 апреля.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден депутат Тюменской области Степан Киричук», — говорится в указе президента. Там уточняется, что ему вручили орден Почета.

Степан Киричук — родился 18 мая 1949 года в деревне Мазуры (Брестская область) Белорусской ССР. С марта 2005 года по сентября 2018 года был членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представителем от администрации Тюменской области. В сентябре 2018 года был избран депутатом городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10, баллотировался в порядке самовыдвижения.

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Президент РФ Владимир Путин орденом почета депутата из Тюменской области Степана Киричука за добросовестную работу и трудовые успехи. Об этом говорится в указе президента, опубликованном 11 апреля. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден депутат Тюменской области Степан Киричук», — говорится в указе президента. Там уточняется, что ему вручили орден Почета. Степан Киричук — родился 18 мая 1949 года в деревне Мазуры (Брестская область) Белорусской ССР. С марта 2005 года по сентября 2018 года был членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представителем от администрации Тюменской области. В сентябре 2018 года был избран депутатом городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10, баллотировался в порядке самовыдвижения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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