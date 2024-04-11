Путин наградил тюменского депутата за добросовестную работу

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом тюменского депутата Киричука

Путин наградил депутата Киричука орденом Почета Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин орденом почета депутата из Тюменской области Степана Киричука за добросовестную работу и трудовые успехи. Об этом говорится в указе президента, опубликованном 11 апреля.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден депутат Тюменской области Степан Киричук», — говорится в указе президента. Там уточняется, что ему вручили орден Почета.

Степан Киричук — родился 18 мая 1949 года в деревне Мазуры (Брестская область) Белорусской ССР. С марта 2005 года по сентября 2018 года был членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представителем от администрации Тюменской области. В сентябре 2018 года был избран депутатом городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10, баллотировался в порядке самовыдвижения.