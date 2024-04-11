В ЯНАО закрыли зимник из-за непогоды

В ЯНАО закрыто движение по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги

11 апреля 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

В ЯНАО закрыли зимник из-за неблагоприятных погодных условий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО закрыли зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства региона. «Из-за неблагоприятных погодных условий закрыто движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги», — указано в telegram-канале департамента. Такую меру ввели с 11 апреля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ЯНАО С 10 по 14 апреля температура упадет на 7-16 градусов ниже нормы. Она составит примерно минус 25-32 градуса. По данным синоптиков Gismeteo, низкие температуры на Ямале будут сопровождаться обильными осадками. К тому же в округе собираются бушевать штормовые ветры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО закрыли зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства региона. «Из-за неблагоприятных погодных условий закрыто движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги», — указано в telegram-канале департамента. Такую меру ввели с 11 апреля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ЯНАО С 10 по 14 апреля температура упадет на 7-16 градусов ниже нормы. Она составит примерно минус 25-32 градуса. По данным синоптиков Gismeteo, низкие температуры на Ямале будут сопровождаться обильными осадками. К тому же в округе собираются бушевать штормовые ветры.