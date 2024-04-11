Происшествия Паводок в Оренбургской области достиг исторического пика 11 апреля 2024 в 22:49 Размер текста - 17 + Уровень воды в реке Урал Оренбургской области достиг 10, 92 метра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области достиг исторического рекорда в 10, 92 метра. Вода до сих пор продолжает прибывать. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона. «Уровень воды в Урале у Оренбурга по состоянию на 20:00 11 апреля достиг исторического рекорда — 10, 92 м. Вода продолжает прибывать», — заявили в пресс-службе. Информацию об этом они разместили в своем telegram-канале. Отмечается, что в Орске ситуацию удалось стабилизировать. За сутки уровень воды упал на 28 сантиметров. Ранее о том, что паводки в Оренбургской области достигли пика сообщал губернатор региона Денис Паслер. Самая сложная ситуация отмечается в Оренбурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области достиг исторического рекорда в 10, 92 метра. Вода до сих пор продолжает прибывать. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона. «Уровень воды в Урале у Оренбурга по состоянию на 20:00 11 апреля достиг исторического рекорда — 10, 92 м. Вода продолжает прибывать», — заявили в пресс-службе. Информацию об этом они разместили в своем telegram-канале. Отмечается, что в Орске ситуацию удалось стабилизировать. За сутки уровень воды упал на 28 сантиметров. Ранее о том, что паводки в Оренбургской области достигли пика сообщал губернатор региона Денис Паслер. Самая сложная ситуация отмечается в Оренбурге. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям