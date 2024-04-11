Паводок в Оренбургской области достиг исторического пика

Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области достиг исторического рекорда в 10, 92 метра. Вода до сих пор продолжает прибывать. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.
«Уровень воды в Урале у Оренбурга по состоянию на 20:00 11 апреля достиг исторического рекорда — 10, 92 м. Вода продолжает прибывать», — заявили в пресс-службе. Информацию об этом они разместили в своем telegram-канале.
Отмечается, что в Орске ситуацию удалось стабилизировать. За сутки уровень воды упал на 28 сантиметров.
Ранее о том, что паводки в Оренбургской области достигли пика сообщал губернатор региона Денис Паслер. Самая сложная ситуация отмечается в Оренбурге.
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