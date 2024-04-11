Паводок в Оренбургской области достиг исторического пика

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Звериноголовское. Курган, деревня, половодье, уровень воды, наводнение, потоп, улица
Уровень воды в реке Урал Оренбургской области достиг 10, 92 метра Фото:
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Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области достиг исторического рекорда в 10, 92 метра. Вода до сих пор продолжает прибывать. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

«Уровень воды в Урале у Оренбурга по состоянию на 20:00 11 апреля достиг исторического рекорда — 10, 92 м. Вода продолжает прибывать», — заявили в пресс-службе. Информацию об этом они разместили в своем telegram-канале.

Отмечается, что в Орске ситуацию удалось стабилизировать. За сутки уровень воды упал на 28 сантиметров.

Ранее о том, что паводки в Оренбургской области достигли пика сообщал губернатор региона Денис Паслер. Самая сложная ситуация отмечается в Оренбурге.

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Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области достиг исторического рекорда в 10, 92 метра. Вода до сих пор продолжает прибывать. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона. «Уровень воды в Урале у Оренбурга по состоянию на 20:00 11 апреля достиг исторического рекорда — 10, 92 м. Вода продолжает прибывать», — заявили в пресс-службе. Информацию об этом они разместили в своем telegram-канале. Отмечается, что в Орске ситуацию удалось стабилизировать. За сутки уровень воды упал на 28 сантиметров. Ранее о том, что паводки в Оренбургской области достигли пика сообщал губернатор региона Денис Паслер. Самая сложная ситуация отмечается в Оренбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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