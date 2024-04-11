Спасатели назвали даты, когда в Курган придет «большая вода»

Пик паводка в Кургане ожидается 14—15 апреля. Сейчас фиксируют интенсивный рост уровня воды в Тоболе, передает пресс-служба ГУ МСЧ России по Курганской области.
«В Курганской области продолжается интенсивный рост уровня воды в реке Тобол. Вода движется в сторону Притобольного, Кетовского, Белозерского районов и города Кургана. В облцентре пик паводка прогнозируют к 14—15 апреля», — написано в telegram-канале ведомства.
В ходе облета территорий региона было установлено — подтоплены 183 жилых дома и 286 приусадебных участков. Спасатели отмечают, что продолжают наращивать группировки сил и средств для борьбы с паводком и его последствиями.
Губернатор Курганской области ранее отмечал, что «большая вода» придет в Курган в период с 11 по 14 апреля. О последних новостях, связанных с наводнением — читайте в трансляции URA.RU.
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Пик паводка в Кургане ожидается 14—15 апреля. Сейчас фиксируют интенсивный рост уровня воды в Тоболе, передает пресс-служба ГУ МСЧ России по Курганской области. «В Курганской области продолжается интенсивный рост уровня воды в реке Тобол. Вода движется в сторону Притобольного, Кетовского, Белозерского районов и города Кургана. В облцентре пик паводка прогнозируют к 14—15 апреля», — написано в telegram-канале ведомства. В ходе облета территорий региона было установлено — подтоплены 183 жилых дома и 286 приусадебных участков. Спасатели отмечают, что продолжают наращивать группировки сил и средств для борьбы с паводком и его последствиями. Губернатор Курганской области ранее отмечал, что «большая вода» придет в Курган в период с 11 по 14 апреля. О последних новостях, связанных с наводнением — читайте в трансляции URA.RU.