11 апреля 2024

Спасатели назвали даты, когда в Курган придет «большая вода»

МЧС: пик паводка в Кургане ожидается 14—15 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Город готовится к приходу «большой воды»
Город готовится к приходу «большой воды» Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Пик паводка в Кургане ожидается 14—15 апреля. Сейчас фиксируют интенсивный рост уровня воды в Тоболе, передает пресс-служба ГУ МСЧ России по Курганской области.

«В Курганской области продолжается интенсивный рост уровня воды в реке Тобол. Вода движется в сторону Притобольного, Кетовского, Белозерского районов и города Кургана. В облцентре пик паводка прогнозируют к 14—15 апреля», — написано в telegram-канале ведомства.

В ходе облета территорий региона было установлено — подтоплены 183 жилых дома и 286 приусадебных участков. Спасатели отмечают, что продолжают наращивать группировки сил и средств для борьбы с паводком и его последствиями.

Губернатор Курганской области ранее отмечал, что «большая вода» придет в Курган в период с 11 по 14 апреля. О последних новостях, связанных с наводнением — читайте в трансляции URA.RU.

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Пик паводка в Кургане ожидается 14—15 апреля. Сейчас фиксируют интенсивный рост уровня воды в Тоболе, передает пресс-служба ГУ МСЧ России по Курганской области. «В Курганской области продолжается интенсивный рост уровня воды в реке Тобол. Вода движется в сторону Притобольного, Кетовского, Белозерского районов и города Кургана. В облцентре пик паводка прогнозируют к 14—15 апреля», — написано в telegram-канале ведомства. В ходе облета территорий региона было установлено — подтоплены 183 жилых дома и 286 приусадебных участков. Спасатели отмечают, что продолжают наращивать группировки сил и средств для борьбы с паводком и его последствиями. Губернатор Курганской области ранее отмечал, что «большая вода» придет в Курган в период с 11 по 14 апреля. О последних новостях, связанных с наводнением — читайте в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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