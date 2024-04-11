11 апреля 2024

Со льдины спасли 19 челябинских рыбаков на озере Куракли-Маян

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения по спасению утопающего. Челябинск, мчс, служба спасения, спасатели
Спасательная операция МЧС продолжается Фото:

В Челябинской области со льдины спасли 19 челябинских рыбаков на озере Куракли-Маян (Кунашакский район). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

«Мужчины ушли рыбачить на озеро Куракли-Маян. Из-за таяния льда у берега образовался разрыв льда шириной 30 метров», — сообщила пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Рыбаки были вынуждены дрейфовать на льдине и ожидать сотрудников МЧС. Спасательная операция продолжается. Отмечается, что на льдине еще остались любители рыбалки.

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В Челябинской области со льдины спасли 19 челябинских рыбаков на озере Куракли-Маян (Кунашакский район). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. «Мужчины ушли рыбачить на озеро Куракли-Маян. Из-за таяния льда у берега образовался разрыв льда шириной 30 метров», — сообщила пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Рыбаки были вынуждены дрейфовать на льдине и ожидать сотрудников МЧС. Спасательная операция продолжается. Отмечается, что на льдине еще остались любители рыбалки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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