Спасательная операция МЧС продолжается
В Челябинской области со льдины спасли 19 челябинских рыбаков на озере Куракли-Маян (Кунашакский район). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.
«Мужчины ушли рыбачить на озеро Куракли-Маян. Из-за таяния льда у берега образовался разрыв льда шириной 30 метров», — сообщила пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Рыбаки были вынуждены дрейфовать на льдине и ожидать сотрудников МЧС. Спасательная операция продолжается. Отмечается, что на льдине еще остались любители рыбалки.
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