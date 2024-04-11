Путин: противники РФ загнали себя в угол, отказавшись от переговоров

Путин рассказал о том, чем обернулся для Украины отказ от переговоров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Противники России загнали себя в угол, когда отказались от переговоров, надеясь победить страну на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
«Я думаю, что они (противники РФ — прим. URA.RU), во всяком случае, противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. Сейчас понимают, что это невозможно», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».
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