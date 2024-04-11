11 апреля 2024

Путин: противники РФ загнали себя в угол, отказавшись от переговоров

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин рассказал о том, чем обернулся для Украины отказ от переговоров Фото:
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Противники России загнали себя в угол, когда отказались от переговоров, надеясь победить страну на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

«Я думаю, что они (противники РФ — прим. URA.RU), во всяком случае, противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. Сейчас понимают, что это невозможно», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».

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Противники России загнали себя в угол, когда отказались от переговоров, надеясь победить страну на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. «Я думаю, что они (противники РФ — прим. URA.RU), во всяком случае, противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. Сейчас понимают, что это невозможно», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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