Путин: противники РФ загнали себя в угол, отказавшись от переговоров

11 апреля 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Путин рассказал о том, чем обернулся для Украины отказ от переговоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Противники России загнали себя в угол, когда отказались от переговоров, надеясь победить страну на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. «Я думаю, что они (противники РФ — прим. URA.RU), во всяком случае, противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. Сейчас понимают, что это невозможно», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Противники России загнали себя в угол, когда отказались от переговоров, надеясь победить страну на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. «Я думаю, что они (противники РФ — прим. URA.RU), во всяком случае, противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. Сейчас понимают, что это невозможно», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».