11 апреля 2024

В Минстрое сообщили о невозможности восстановить 40% домов в Оренбуржье

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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, нижние серги, ликвидация, паводок, наводнение, потоп, разрушения, разрушение жилого дома, подтопление, ерохина лилия, город нижние серги
Потерявшим кров жителям обещают жилищные сертификаты Фото:
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Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

После паводка в Оренбургской области 40% домов не подлежат восстановлению. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в эфире «Первого канала».

«Мы считаем, что 40% домов в Оренбургской области не восстановить. Это пока по предварительным оценкам», — заявил министр.

Файзуллин добавил, что потерявшие кров жители смогут получить жилищные сертификаты. По ним они смогут купить новое жилье.

Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области достиг исторического рекорда в 10, 92 метра. Вода до сих пор продолжает прибывать. Несмотря на это, в Орске ситуацию удалось стабилизировать. За сутки уровень воды упал на 28 сантиметров.

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После паводка в Оренбургской области 40% домов не подлежат восстановлению. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в эфире «Первого канала». «Мы считаем, что 40% домов в Оренбургской области не восстановить. Это пока по предварительным оценкам», — заявил министр. Файзуллин добавил, что потерявшие кров жители смогут получить жилищные сертификаты. По ним они смогут купить новое жилье. Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области достиг исторического рекорда в 10, 92 метра. Вода до сих пор продолжает прибывать. Несмотря на это, в Орске ситуацию удалось стабилизировать. За сутки уровень воды упал на 28 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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