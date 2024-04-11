В Минстрое сообщили о невозможности восстановить 40% домов в Оренбуржье

После паводка в Оренбургской области 40% домов не подлежат восстановлению. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в эфире «Первого канала».
«Мы считаем, что 40% домов в Оренбургской области не восстановить. Это пока по предварительным оценкам», — заявил министр.
Файзуллин добавил, что потерявшие кров жители смогут получить жилищные сертификаты. По ним они смогут купить новое жилье.
Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области достиг исторического рекорда в 10, 92 метра. Вода до сих пор продолжает прибывать. Несмотря на это, в Орске ситуацию удалось стабилизировать. За сутки уровень воды упал на 28 сантиметров.
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