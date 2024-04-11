11 апреля 2024

Крупнейшая партия Швейцарии требует отменить санкции, не принятые СБ ООН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, швейцария, флаг швейцарии
Одна из партий Швейцарии хочет отменить санкции против РФ Фото:

Одна из крупнейших партий Швейцарии в парламенте «Демократический союз центра» (UDC) призывает отменить все санкции, которые не были приняты Советом Безопасности ООН. Об этом сказано в заявлении UDC.

«Никаких невоенных принудительных мер (санкций) без обязательства по международному публичному праву (Совет Безопасности ООН)», — указывается как один из пунктов проекта.

В список тех санкций, которые хотят отменить, входят также и Западные санкции против России. Сторонники строго нейтралитеты Швейцарии собрали уже достаточно подписей, чтобы потребовать от правительства провести референдум по этому вопросу.

Также партия «Демократический союз центра» 9 апреля потребовала выхода страны из Совета Европы, писал RT. Такое требование связано с решением ЕСПЧ оштрафовать Берн за нарушение экологических обязательств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одна из крупнейших партий Швейцарии в парламенте «Демократический союз центра» (UDC) призывает отменить все санкции, которые не были приняты Советом Безопасности ООН. Об этом сказано в заявлении UDC. «Никаких невоенных принудительных мер (санкций) без обязательства по международному публичному праву (Совет Безопасности ООН)», — указывается как один из пунктов проекта. В список тех санкций, которые хотят отменить, входят также и Западные санкции против России. Сторонники строго нейтралитеты Швейцарии собрали уже достаточно подписей, чтобы потребовать от правительства провести референдум по этому вопросу. Также партия «Демократический союз центра» 9 апреля потребовала выхода страны из Совета Европы, писал RT. Такое требование связано с решением ЕСПЧ оштрафовать Берн за нарушение экологических обязательств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...