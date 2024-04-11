Крупнейшая партия Швейцарии требует отменить санкции, не принятые СБ ООН

Одна из крупнейших партий Швейцарии в парламенте «Демократический союз центра» (UDC) призывает отменить все санкции, которые не были приняты Советом Безопасности ООН. Об этом сказано в заявлении UDC.
«Никаких невоенных принудительных мер (санкций) без обязательства по международному публичному праву (Совет Безопасности ООН)», — указывается как один из пунктов проекта.
В список тех санкций, которые хотят отменить, входят также и Западные санкции против России. Сторонники строго нейтралитеты Швейцарии собрали уже достаточно подписей, чтобы потребовать от правительства провести референдум по этому вопросу.
Также партия «Демократический союз центра» 9 апреля потребовала выхода страны из Совета Европы, писал RT. Такое требование связано с решением ЕСПЧ оштрафовать Берн за нарушение экологических обязательств.
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