Российская дочка Google требует 10 млрд рублей от компании

12 апреля 2024 в 03:12 Размер текста - 17 +

От Google требуют вернуть 10 миллиардов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Российская компания ООО «Гугл» в конце 2021 года выплатила Google International 10 миллиардов рублей в виде дивидендов и налога, а теперь конкурсный управляющий компании требует их вернуть. Об этом стало известно из заявления управляющего Валерия Таляровского, которое он подал в Арбитражный суд Москвы 10 апреля, его текст размещен на Федресурсе. «На момент выплаты значительной суммы дивидендов в пользу своего 100%-ного участника должник отвечал признакам неплатежеспособности, но, несмотря на это, <…> фактически вывел из своего оборота около 10 млрд рублей, избегая возможного взыскания данных средств кредиторами. При этом вывод данных средств состоялся в пользу иностранного участника в юрисдикцию США», — приводит текст заявления «Интерфакс». Дивиденды выплачивались из прибыли прошлых лет, а именно 2015—2017 годов. Выплаченная владельцу сумма соответствует 32% от балансовой стоимости активов ООО на конец 2020 года, подчеркнул Таляровский. Также 10 апреля Мосгорсуд утвердил штраф на 4,6 млрд рублей, за отказ компании Google удалить с их видеохостинга YouTube фейки об СВО и экстремистский контент, пишет RT. Этот штраф был выписан конце декабря 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская компания ООО «Гугл» в конце 2021 года выплатила Google International 10 миллиардов рублей в виде дивидендов и налога, а теперь конкурсный управляющий компании требует их вернуть. Об этом стало известно из заявления управляющего Валерия Таляровского, которое он подал в Арбитражный суд Москвы 10 апреля, его текст размещен на Федресурсе. «На момент выплаты значительной суммы дивидендов в пользу своего 100%-ного участника должник отвечал признакам неплатежеспособности, но, несмотря на это, <…> фактически вывел из своего оборота около 10 млрд рублей, избегая возможного взыскания данных средств кредиторами. При этом вывод данных средств состоялся в пользу иностранного участника в юрисдикцию США», — приводит текст заявления «Интерфакс». Дивиденды выплачивались из прибыли прошлых лет, а именно 2015—2017 годов. Выплаченная владельцу сумма соответствует 32% от балансовой стоимости активов ООО на конец 2020 года, подчеркнул Таляровский. Также 10 апреля Мосгорсуд утвердил штраф на 4,6 млрд рублей, за отказ компании Google удалить с их видеохостинга YouTube фейки об СВО и экстремистский контент, пишет RT. Этот штраф был выписан конце декабря 2023 года.