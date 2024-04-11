В ЯНАО объявили штормовое предупреждение

На территории ЯНАО 12 апреля прогнозируется ветер 9-14 метров в секунду, а также снег и дождь. В округе похолодает до -30 градусов ночью. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД России по Новому Уренгою.
«Штормовое предупреждение! 12 апреля на территории округа прогнозируется ветер 9-14 метров в секунду, снег, дождь. Температура воздуха ночью -25-30 градусов, днем -4-9 градусов», — сообщила пресс-служба ведомства в группе во «ВКонтакте».
Водителям порекомендовали воздержаться от выезда на загородные автодороги. Сообщается, что в случае возникновения сложной ситуации на дорогах можно круглосуточно обращаться за помощью к сотрудникам полиции по телефону «112».
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На территории ЯНАО 12 апреля прогнозируется ветер 9-14 метров в секунду, а также снег и дождь. В округе похолодает до -30 градусов ночью. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД России по Новому Уренгою. «Штормовое предупреждение! 12 апреля на территории округа прогнозируется ветер 9-14 метров в секунду, снег, дождь. Температура воздуха ночью -25-30 градусов, днем -4-9 градусов», — сообщила пресс-служба ведомства в группе во «ВКонтакте». Водителям порекомендовали воздержаться от выезда на загородные автодороги. Сообщается, что в случае возникновения сложной ситуации на дорогах можно круглосуточно обращаться за помощью к сотрудникам полиции по телефону «112».