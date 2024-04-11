11 апреля 2024

В ЯНАО объявили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе прогнозируется ветер 9-14 метров в секунду Фото:

На территории ЯНАО 12 апреля прогнозируется ветер 9-14 метров в секунду, а также снег и дождь. В округе похолодает до -30 градусов ночью. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД России по Новому Уренгою.

«Штормовое предупреждение! 12 апреля на территории округа прогнозируется ветер 9-14 метров в секунду, снег, дождь. Температура воздуха ночью -25-30 градусов, днем -4-9 градусов», — сообщила пресс-служба ведомства в группе во «ВКонтакте».

Водителям порекомендовали воздержаться от выезда на загородные автодороги. Сообщается, что в случае возникновения сложной ситуации на дорогах можно круглосуточно обращаться за помощью к сотрудникам полиции по телефону «112».

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На территории ЯНАО 12 апреля прогнозируется ветер 9-14 метров в секунду, а также снег и дождь. В округе похолодает до -30 градусов ночью. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД России по Новому Уренгою. «Штормовое предупреждение! 12 апреля на территории округа прогнозируется ветер 9-14 метров в секунду, снег, дождь. Температура воздуха ночью -25-30 градусов, днем -4-9 градусов», — сообщила пресс-служба ведомства в группе во «ВКонтакте». Водителям порекомендовали воздержаться от выезда на загородные автодороги. Сообщается, что в случае возникновения сложной ситуации на дорогах можно круглосуточно обращаться за помощью к сотрудникам полиции по телефону «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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