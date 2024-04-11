11 апреля 2024

Путин наградил медалями тюменских врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Президент РФ вручил пяти врачам медали Луки Крымского Фото:

Президент РФ Владимир Путин вручил медали пяти врачам из Тюменской области. Об этом говорится в указе президента, который был опубликован 11 апреля на сайте правовой информации.

«За высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградили медалями Луки Крымского врачей „Областной клинической больницы №1“ Павла Жукова и Илью Заморева из Тюменской области. Кроме того, такая же медаль досталась врачу „Городской поликлиники №12“ Елене Куличенко», — говорится в указе президента.

Еще была награждена заведующая сектором «Городской поликлинике №5» Мария Куличенко. Также вручили медаль заведующей отделением этого же городского медучреждения Ольге Фалиной.

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Президент РФ Владимир Путин вручил медали пяти врачам из Тюменской области. Об этом говорится в указе президента, который был опубликован 11 апреля на сайте правовой информации. «За высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградили медалями Луки Крымского врачей „Областной клинической больницы №1“ Павла Жукова и Илью Заморева из Тюменской области. Кроме того, такая же медаль досталась врачу „Городской поликлиники №12“ Елене Куличенко», — говорится в указе президента. Еще была награждена заведующая сектором «Городской поликлинике №5» Мария Куличенко. Также вручили медаль заведующей отделением этого же городского медучреждения Ольге Фалиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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