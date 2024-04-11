Путин наградил медалями тюменских врачей

12 апреля 2024 в 04:12 Размер текста - 17 +

Президент РФ вручил пяти врачам медали Луки Крымского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин вручил медали пяти врачам из Тюменской области. Об этом говорится в указе президента, который был опубликован 11 апреля на сайте правовой информации. «За высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградили медалями Луки Крымского врачей „Областной клинической больницы №1“ Павла Жукова и Илью Заморева из Тюменской области. Кроме того, такая же медаль досталась врачу „Городской поликлиники №12“ Елене Куличенко», — говорится в указе президента. Еще была награждена заведующая сектором «Городской поликлинике №5» Мария Куличенко. Также вручили медаль заведующей отделением этого же городского медучреждения Ольге Фалиной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин вручил медали пяти врачам из Тюменской области. Об этом говорится в указе президента, который был опубликован 11 апреля на сайте правовой информации. «За высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградили медалями Луки Крымского врачей „Областной клинической больницы №1“ Павла Жукова и Илью Заморева из Тюменской области. Кроме того, такая же медаль досталась врачу „Городской поликлиники №12“ Елене Куличенко», — говорится в указе президента. Еще была награждена заведующая сектором «Городской поликлинике №5» Мария Куличенко. Также вручили медаль заведующей отделением этого же городского медучреждения Ольге Фалиной.