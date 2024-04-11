Путин наградил медалями тюменских врачей

Президент РФ Владимир Путин вручил медали пяти врачам из Тюменской области. Об этом говорится в указе президента, который был опубликован 11 апреля на сайте правовой информации.
«За высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградили медалями Луки Крымского врачей „Областной клинической больницы №1“ Павла Жукова и Илью Заморева из Тюменской области. Кроме того, такая же медаль досталась врачу „Городской поликлиники №12“ Елене Куличенко», — говорится в указе президента.
Еще была награждена заведующая сектором «Городской поликлинике №5» Мария Куличенко. Также вручили медаль заведующей отделением этого же городского медучреждения Ольге Фалиной.
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Президент РФ Владимир Путин вручил медали пяти врачам из Тюменской области. Об этом говорится в указе президента, который был опубликован 11 апреля на сайте правовой информации. «За высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградили медалями Луки Крымского врачей „Областной клинической больницы №1“ Павла Жукова и Илью Заморева из Тюменской области. Кроме того, такая же медаль досталась врачу „Городской поликлиники №12“ Елене Куличенко», — говорится в указе президента. Еще была награждена заведующая сектором «Городской поликлинике №5» Мария Куличенко. Также вручили медаль заведующей отделением этого же городского медучреждения Ольге Фалиной.