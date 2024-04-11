Страховщик Устинов: китайские машины начнут массово угонять в ближайшие 2 года

В России в ближайшие два года начнутся массовые угоны китайских автомобилей. Об этом заявил начальник отдела андеррайтинга КАСКО компании МАКС Игорь Устинов.
«Мы ожидаем всплеск угонов в ближайшие год или два. Китайские автомобили все больше и больше поглощают российский рынок, автомобили попадают в ДТП, также имеют место быть технические поломки, появляется потребность в запчастях», — сообщил Устинов «Газете.Ru».
По его словам, самыми угоняемыми моделями станут Haval, Chery и Geely. Сейчас китайские автомобили начали угонять, а особенно те, которые популярны в такси и каршеринге. Сообщается, что машины этой страны более уязвимы для угонщиков, они по уровню защиты на 15 лет отстают от японских и корейских брендов. Эксперт отметил, что частота угонов продолжит расти как среди популярных массовых машин, так и среди премиальных китайских электрокаров, поставляемыми по параллельному импорту.
В России за более чем полгода было продано свыше 28 тысяч авто премиум-класса от производителей из Китая. В частности, больше всего покупали такие марки, как Exeed и Tank. Эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов сообщил, что в период первых трех кварталов российские покупатели потратили на китайские машины порядка 1,02 триллионов рублей. Отмечается, что в 2024 году Китай продолжит расширять свой авторынок на территорию РФ.
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