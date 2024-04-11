Екатеринбуржцы заметили неопознанный летающий объект

НЛО заметили в Екатеринбурге
В небе над Екатеринбургом был замечен неопознанный летающий объект. Об этом URA.RU сообщил очевидец.
«Самолеты обычно, так вроде не летают», — озадачено подписал видео свидетель произошедшего.
На видео видно, как что-то зеленое, бесшумно летает над ЖК «Клевер Парк». Пробыв какое-то время на виду, этот неопознанный летающий объект «растаял» в ночном небе. В ГУ МЧС Свердловской области был отправлен запрос по этому поводу, на момент публикования новости ответ не поступил.
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