11 апреля 2024

Екатеринбуржцы заметили неопознанный летающий объект

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль Лица улиц в парке Маяковского. Екатеринбург, нло, пришельцы, инопланетянин, инопланетяне, уфология, пришелец
НЛО заметили в Екатеринбурге Фото:

В небе над Екатеринбургом был замечен неопознанный летающий объект. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Самолеты обычно, так вроде не летают», — озадачено подписал видео свидетель произошедшего.

На видео видно, как что-то зеленое, бесшумно летает над ЖК «Клевер Парк». Пробыв какое-то время на виду, этот неопознанный летающий объект «растаял» в ночном небе. В ГУ МЧС Свердловской области был отправлен запрос по этому поводу, на момент публикования новости ответ не поступил.

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В небе над Екатеринбургом был замечен неопознанный летающий объект. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Самолеты обычно, так вроде не летают», — озадачено подписал видео свидетель произошедшего. На видео видно, как что-то зеленое, бесшумно летает над ЖК «Клевер Парк». Пробыв какое-то время на виду, этот неопознанный летающий объект «растаял» в ночном небе. В ГУ МЧС Свердловской области был отправлен запрос по этому поводу, на момент публикования новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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