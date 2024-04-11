ВС РФ сбили четыре беспилотника над Ростовской областью

12 апреля 2024 в 05:19 Размер текста - 17 +

ПВО РФ успешно сбила украинские БПЛА Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Системы противовоздушной обороны России сбили четыре бепсилотника ВСУ над Ростовской областью. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев. «В 03:10 в Новошахтинске объявлен отбой атаки БПЛА. Силами ПВО уничтожено 4 беспилотника. По предварительным данным в результате атаки пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано. Информация уточняется», — написал в своем telegram-канале Василий Голубев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Системы противовоздушной обороны России сбили четыре бепсилотника ВСУ над Ростовской областью. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев. «В 03:10 в Новошахтинске объявлен отбой атаки БПЛА. Силами ПВО уничтожено 4 беспилотника. По предварительным данным в результате атаки пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано. Информация уточняется», — написал в своем telegram-канале Василий Голубев.