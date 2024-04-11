11 апреля 2024

ВС РФ сбили четыре беспилотника над Ростовской областью

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ПВО РФ успешно сбила украинские БПЛА Фото:
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Системы противовоздушной обороны России сбили четыре бепсилотника ВСУ над Ростовской областью. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

«В 03:10 в Новошахтинске объявлен отбой атаки БПЛА. Силами ПВО уничтожено 4 беспилотника. По предварительным данным в результате атаки пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано. Информация уточняется», — написал в своем telegram-канале Василий Голубев.

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Системы противовоздушной обороны России сбили четыре бепсилотника ВСУ над Ростовской областью. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев. «В 03:10 в Новошахтинске объявлен отбой атаки БПЛА. Силами ПВО уничтожено 4 беспилотника. По предварительным данным в результате атаки пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано. Информация уточняется», — написал в своем telegram-канале Василий Голубев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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