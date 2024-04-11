ВС РФ сбили четыре беспилотника над Ростовской областью

ПВО РФ успешно сбила украинские БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Системы противовоздушной обороны России сбили четыре бепсилотника ВСУ над Ростовской областью. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.
«В 03:10 в Новошахтинске объявлен отбой атаки БПЛА. Силами ПВО уничтожено 4 беспилотника. По предварительным данным в результате атаки пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано. Информация уточняется», —
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