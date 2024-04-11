Путин наградил орденом Пирогова челябинского главврача детской больницы

Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова челябинского главврача ГАУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» Галину Кирееву. Об этом сообщается в указе на официальном сайте опубликования правовых актов.
«За высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить орденом Пирогова Галину Николаевну Кирееву. Должность — главный врач ГАУЗ „Челябинская областная детская клиническая больница“», — говорится в документе.
Этим же указом президент РФ наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени механика гаража ГАУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» Виктора Степанова. Также Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник Российской Федерации» мастеру АО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов» — СИТНО» Ирине Бахтиной.
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