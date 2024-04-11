Путин наградил курганского сенатора Перминову орденом Дружбы

Президент РФ Владимир Путин наградил сенатора от Курганской области Елену Перминову орденом Дружбы. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.
«За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Наградить орденом Дружбы сенатора РФ Елену Перминову — представителя от исполнительного органа государственной власти Курганской области, председателя комитета Совета Федерации по социальной политике», — написано в указе.
В конце прошлого года несколько курганских судей были награждены юбилейными медалями от имени президента России. Их вручили на заседании совета судей региона.
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Президент РФ Владимир Путин наградил сенатора от Курганской области Елену Перминову орденом Дружбы. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации. «За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Наградить орденом Дружбы сенатора РФ Елену Перминову — представителя от исполнительного органа государственной власти Курганской области, председателя комитета Совета Федерации по социальной политике», — написано в указе. В конце прошлого года несколько курганских судей были награждены юбилейными медалями от имени президента России. Их вручили на заседании совета судей региона.