11 апреля 2024

Путин наградил курганского сенатора Перминову орденом Дружбы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Елена Перминова удостоена награды за развитие парламентаризма
Елена Перминова удостоена награды за развитие парламентаризма Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил сенатора от Курганской области Елену Перминову орденом Дружбы. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Наградить орденом Дружбы сенатора РФ Елену Перминову — представителя от исполнительного органа государственной власти Курганской области, председателя комитета Совета Федерации по социальной политике», — написано в указе.

В конце прошлого года несколько курганских судей были награждены юбилейными медалями от имени президента России. Их вручили на заседании совета судей региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин наградил сенатора от Курганской области Елену Перминову орденом Дружбы. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации. «За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Наградить орденом Дружбы сенатора РФ Елену Перминову — представителя от исполнительного органа государственной власти Курганской области, председателя комитета Совета Федерации по социальной политике», — написано в указе. В конце прошлого года несколько курганских судей были награждены юбилейными медалями от имени президента России. Их вручили на заседании совета судей региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...