Bloomberg: у США нет «плана Б» по помощи Украине

12 апреля 2024 в 05:53 Размер текста - 17 +

США предлагают изъять активы РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация президента США Джо Байдена выражает разочарование в связи с затягиванием помощи Украине со стороны европейских партнеров и республиканского большинства в Конгрессе. Власти США настаивают на использовании замороженных российских активов Европой для поддержки Киева и призывают Конгресс принять пакет помощи на 60 миллиардов долларов. У Вашингтона нет плана «Б», сообщает Bloomberg. «Нет „плана Б“, кроме пакета помощи, выделение которого оттягивает Конгресс», — отметил один из источников Bloomberg, близких к администрации Байдена. Представитель Совета национальной безопасности США также подчеркнул необходимость скорейшего одобрения пакета помощи Конгрессом. Сложности с согласованием нового пакета помощи Украине в Конгрессе США наблюдаются с осени 2023 года. Республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей, выступают против прямых бесплатных поставок, предлагая вариант кредитования. Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил согласие на такой подход. Источник из администрации Байдена также указал на необходимость увеличения поставок систем ПВО Patriot Украине из запасов европейских стран. Напомним, что первые системы Patriot Украина получила весной 2023 года от Германии и США, однако МИД ФРГ уже сообщил о приближении к исчерпанию своих запасов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация президента США Джо Байдена выражает разочарование в связи с затягиванием помощи Украине со стороны европейских партнеров и республиканского большинства в Конгрессе. Власти США настаивают на использовании замороженных российских активов Европой для поддержки Киева и призывают Конгресс принять пакет помощи на 60 миллиардов долларов. У Вашингтона нет плана «Б», сообщает Bloomberg. «Нет „плана Б“, кроме пакета помощи, выделение которого оттягивает Конгресс», — отметил один из источников Bloomberg, близких к администрации Байдена. Представитель Совета национальной безопасности США также подчеркнул необходимость скорейшего одобрения пакета помощи Конгрессом. Сложности с согласованием нового пакета помощи Украине в Конгрессе США наблюдаются с осени 2023 года. Республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей, выступают против прямых бесплатных поставок, предлагая вариант кредитования. Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил согласие на такой подход. Источник из администрации Байдена также указал на необходимость увеличения поставок систем ПВО Patriot Украине из запасов европейских стран. Напомним, что первые системы Patriot Украина получила весной 2023 года от Германии и США, однако МИД ФРГ уже сообщил о приближении к исчерпанию своих запасов.