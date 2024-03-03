CNN раскрыл, когда США могут одобрить отправку денег Украине

CNN: республиканцы могут одобрить выделение Киеву 60 млрд долларов в марте

04 марта 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

В США дорабатывают законопроект о новом бюджете Фото: Официальный сайт президента Украины Спикер палаты представителей Майкл Джонсон в марте—апреле может вынести на голосование законопроект о новом бюджете, в котором предусмотрена отправка 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Об этом сообщают источники. «Майкл Джонсон, ранее сорвавший согласование двух проектов бюджета, предложенных демократами. Он встречался с республиканцами в палате представителей, которые продвигают идею проекта, включающего в себя помощь Украине и Израилю. Спикер призвал его доработать, чтобы вынести его на голосование в марте—апреле», — пишет телеканал CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, доработкой законопроекта занимается председатель палаты по иностранным делам Майкл Маккол. Однако, как пишет CNN, Джонсон рискует, вынося его на голосование, так как сторонники экс-президента Дональда Трампа могут проголосовать за его отстранение от должности спикера. Ранее сообщалось, что Минобороны США изучает возможность использования оставшихся четырех миллиардов долларов для предоставления Киеву военной помощи. Они планируют использовать собственные арсеналы, но решение еще не согласовано, пишет RT.

Спикер палаты представителей Майкл Джонсон в марте—апреле может вынести на голосование законопроект о новом бюджете, в котором предусмотрена отправка 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Об этом сообщают источники. «Майкл Джонсон, ранее сорвавший согласование двух проектов бюджета, предложенных демократами. Он встречался с республиканцами в палате представителей, которые продвигают идею проекта, включающего в себя помощь Украине и Израилю. Спикер призвал его доработать, чтобы вынести его на голосование в марте—апреле», — пишет телеканал CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, доработкой законопроекта занимается председатель палаты по иностранным делам Майкл Маккол. Однако, как пишет CNN, Джонсон рискует, вынося его на голосование, так как сторонники экс-президента Дональда Трампа могут проголосовать за его отстранение от должности спикера. Ранее сообщалось, что Минобороны США изучает возможность использования оставшихся четырех миллиардов долларов для предоставления Киеву военной помощи. Они планируют использовать собственные арсеналы, но решение еще не согласовано, пишет RT.