Республиканцы освистали Байдена из-за слов об Украине

Республиканцы Майк Лоулер и Тим Уолберг освистали президента США Джо Байдена, когда тот заявил, что страна не откажется от помощи Украине. Он также сослался на высказывание экс-президента страны Дональда Трампа. Его смысл заключался в том, что президент РФ Владимир Путин должен делать все, что хочет. Об этом сообщает CNN.
«Чепуха!» — выкрикнул республиканец на слова Байдена о Киеве во время его обращения к Конгрессу. Прямая трансляция идет на телеканале
Байден объявил, что стране нужно противостоять Путину. Демократы хорошо восприняли эту реплику, в то время как республиканцы хранили молчание.
Ранее сообщалось, что американский спецназ поддерживает ВСУ. Такое заявление сделал помощник главы Пентагона по спецоперациям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер. Позже Байден пригрозил Путину, что США не отступят на Украине. По его словам, если Штаты отвернутся от страны, то Киев окажется в опасности.
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