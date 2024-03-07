Республиканцы освистали Байдена из-за слов об Украине

08 марта 2024 в 08:24 Размер текста - 17 +

Республиканцы освистали Байдена за слова о том, что страна не прекратит помогать Киеву Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Республиканцы Майк Лоулер и Тим Уолберг освистали президента США Джо Байдена, когда тот заявил, что страна не откажется от помощи Украине. Он также сослался на высказывание экс-президента страны Дональда Трампа. Его смысл заключался в том, что президент РФ Владимир Путин должен делать все, что хочет. Об этом сообщает CNN. «Чепуха!» — выкрикнул республиканец на слова Байдена о Киеве во время его обращения к Конгрессу. Прямая трансляция идет на телеканале CNN. Байден объявил, что стране нужно противостоять Путину. Демократы хорошо восприняли эту реплику, в то время как республиканцы хранили молчание. Ранее сообщалось, что американский спецназ поддерживает ВСУ. Такое заявление сделал помощник главы Пентагона по спецоперациям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер. Позже Байден пригрозил Путину, что США не отступят на Украине. По его словам, если Штаты отвернутся от страны, то Киев окажется в опасности.

Республиканцы Майк Лоулер и Тим Уолберг освистали президента США Джо Байдена, когда тот заявил, что страна не откажется от помощи Украине. Он также сослался на высказывание экс-президента страны Дональда Трампа. Его смысл заключался в том, что президент РФ Владимир Путин должен делать все, что хочет. Об этом сообщает CNN. «Чепуха!» — выкрикнул республиканец на слова Байдена о Киеве во время его обращения к Конгрессу. Прямая трансляция идет на телеканале CNN. Байден объявил, что стране нужно противостоять Путину. Демократы хорошо восприняли эту реплику, в то время как республиканцы хранили молчание. Ранее сообщалось, что американский спецназ поддерживает ВСУ. Такое заявление сделал помощник главы Пентагона по спецоперациям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер. Позже Байден пригрозил Путину, что США не отступят на Украине. По его словам, если Штаты отвернутся от страны, то Киев окажется в опасности.