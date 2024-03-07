07 марта 2024

Республиканцы освистали Байдена из-за слов об Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Республиканцы освистали Байдена за слова о том, что страна не прекратит помогать Киеву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Республиканцы Майк Лоулер и Тим Уолберг освистали президента США Джо Байдена, когда тот заявил, что страна не откажется от помощи Украине. Он также сослался на высказывание экс-президента страны Дональда Трампа. Его смысл заключался в том, что президент РФ Владимир Путин должен делать все, что хочет. Об этом сообщает CNN.

«Чепуха!» — выкрикнул республиканец на слова Байдена о Киеве во время его обращения к Конгрессу. Прямая трансляция идет на телеканале CNN.

Байден объявил, что стране нужно противостоять Путину. Демократы хорошо восприняли эту реплику, в то время как республиканцы хранили молчание.

Ранее сообщалось, что американский спецназ поддерживает ВСУ. Такое заявление сделал помощник главы Пентагона по спецоперациям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер. Позже Байден пригрозил Путину, что США не отступят на Украине. По его словам, если Штаты отвернутся от страны, то Киев окажется в опасности.

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Республиканцы Майк Лоулер и Тим Уолберг освистали президента США Джо Байдена, когда тот заявил, что страна не откажется от помощи Украине. Он также сослался на высказывание экс-президента страны Дональда Трампа. Его смысл заключался в том, что президент РФ Владимир Путин должен делать все, что хочет. Об этом сообщает CNN. «Чепуха!» — выкрикнул республиканец на слова Байдена о Киеве во время его обращения к Конгрессу. Прямая трансляция идет на телеканале CNN. Байден объявил, что стране нужно противостоять Путину. Демократы хорошо восприняли эту реплику, в то время как республиканцы хранили молчание. Ранее сообщалось, что американский спецназ поддерживает ВСУ. Такое заявление сделал помощник главы Пентагона по спецоперациям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер. Позже Байден пригрозил Путину, что США не отступят на Украине. По его словам, если Штаты отвернутся от страны, то Киев окажется в опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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