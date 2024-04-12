ВС РФ обратили украинских солдат в бегство, сбив «Бабу Ягу». Видео

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Авиаотряд свердловской полиции. Екатеринбург, квадрокоптер, беспилотник,  дрон
Военные ВС РФ ликвидировали украинский дрон-бомбардировщик «Баба Яга» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные благодаря успешным ударам заставили украинских военных отступить со своих позиций. ВС РФ, среди прочего, уничтожили дрон-бомбардировщик ВСУ «Баба Яга».

«Под Авдеевкой бойцы группировки „Центр“ поразили блиндажи ВСУ и обратили в бегство выживших боевиков», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что другие отряды российских бойцов также сбили тяжелый украинский дрон-бомбардировщик «Баба Яга», который направлялся для атаки позиций ВС РФ.

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Российские военные благодаря успешным ударам заставили украинских военных отступить со своих позиций. ВС РФ, среди прочего, уничтожили дрон-бомбардировщик ВСУ «Баба Яга». «Под Авдеевкой бойцы группировки „Центр“ поразили блиндажи ВСУ и обратили в бегство выживших боевиков», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что другие отряды российских бойцов также сбили тяжелый украинский дрон-бомбардировщик «Баба Яга», который направлялся для атаки позиций ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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