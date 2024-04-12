Военные ВС РФ ликвидировали украинский дрон-бомбардировщик «Баба Яга»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные благодаря успешным ударам заставили украинских военных отступить со своих позиций. ВС РФ, среди прочего, уничтожили дрон-бомбардировщик ВСУ «Баба Яга».
«Под Авдеевкой бойцы группировки „Центр“ поразили блиндажи ВСУ и обратили в бегство выживших боевиков», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что другие отряды российских бойцов также сбили тяжелый украинский дрон-бомбардировщик «Баба Яга», который направлялся для атаки позиций ВС РФ.
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