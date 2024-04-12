ВС РФ обратили украинских солдат в бегство, сбив «Бабу Ягу». Видео

12 апреля 2024 в 07:24 Размер текста - 17 +

Военные ВС РФ ликвидировали украинский дрон-бомбардировщик «Баба Яга» Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные благодаря успешным ударам заставили украинских военных отступить со своих позиций. ВС РФ, среди прочего, уничтожили дрон-бомбардировщик ВСУ «Баба Яга». «Под Авдеевкой бойцы группировки „Центр“ поразили блиндажи ВСУ и обратили в бегство выживших боевиков», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что другие отряды российских бойцов также сбили тяжелый украинский дрон-бомбардировщик «Баба Яга», который направлялся для атаки позиций ВС РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные благодаря успешным ударам заставили украинских военных отступить со своих позиций. ВС РФ, среди прочего, уничтожили дрон-бомбардировщик ВСУ «Баба Яга». «Под Авдеевкой бойцы группировки „Центр“ поразили блиндажи ВСУ и обратили в бегство выживших боевиков», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что другие отряды российских бойцов также сбили тяжелый украинский дрон-бомбардировщик «Баба Яга», который направлялся для атаки позиций ВС РФ.